https://arabic.sputniknews.com/20220615/بولندا-تدعو-الحلفاء-في-الناتو-لتزويد-أوكرانيا-بالمزيد-من-الأسلحة-1063612921.html
بولندا تدعو الحلفاء في الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة
بولندا تدعو الحلفاء في الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة
دعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، دول الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T01:44+0000
2022-06-15T01:44+0000
2022-06-15T01:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بولندا
أخبار أوكرانيا
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لاهاي - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي في أعقاب اجتماع ممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو بمدينة لاهاي الهولندية الثلاثاء: "لا نعمل ما يكفي لحماية أوكرانيا ودعم الشعب الأوكراني في حماية حريته وسيادته، ولذلك أدعوكم للقيام بالمزيد في ما يخص توريدات الأسلحة والأنظمة المدفعية إلى أوكرانيا".وشدد على أنه "من المهم التركيز على المساعدة الفعالة والدعم لأوكرانيا هنا والآن، وليس بعد عدة أسابيع أو أشهر".وبوقت سابق، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار أن كييف لم تحصل من الغرب إلا على 10% من الأسلحة التي طلبتها.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/زيلينسكي-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-مؤلمة-في-دونباس-ومنطقة-خاركيف-1063612804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا تدعو الحلفاء في الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة
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دعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، دول الناتو لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.
لاهاي - سبوتنيك
. وقال مورافيتسكي في أعقاب اجتماع ممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو بمدينة لاهاي الهولندية الثلاثاء: "لا نعمل ما يكفي لحماية أوكرانيا ودعم الشعب الأوكراني في حماية حريته وسيادته، ولذلك أدعوكم للقيام بالمزيد في ما يخص توريدات الأسلحة والأنظمة المدفعية إلى أوكرانيا".
وشدد على أنه "من المهم التركيز على المساعدة الفعالة والدعم لأوكرانيا هنا والآن، وليس بعد عدة أسابيع أو أشهر".
وبوقت سابق، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار أن كييف لم تحصل من الغرب إلا على 10% من الأسلحة التي طلبتها.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.