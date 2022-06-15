https://arabic.sputniknews.com/20220615/تركيا-وجورجيا-تبحثان-التعاون-الدفاعي-في-قلب-الناتو-1063676477.html
تركيا وجورجيا تبحثان التعاون الدفاعي... في قلب "الناتو"
تركيا وجورجيا تبحثان التعاون الدفاعي... في قلب "الناتو"
بحث خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، اليوم الأربعاء، مع جوانشير بورشولادزي، نظيره الجورجي، التعاون الدفاعي بين الدولتين. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T20:57+0000
2022-06-15T20:57+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، أن أكار التقى بنظيره بورشولادزي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وناقش معه التعاون الدفاعي بين البلدين.وتناول الوزيران، التركي والجورجي، خلال اللقاء الذي انعقد في مقر الحلف الدفاعي، قضايا التعاون في مجال الدفاع بين الدولتين، والأمن الإقليمي في منطقتي البحر الأسود والقوقاز.وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع التركية في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، أن وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود أجروا مكالمة عبر الفيديو، لمناقشة الأزمة الأوكرانية والألغام التي تجرفها مياه البحر، والأمن الإقليمي.وقالت الوزارة في بيان إن "وزراء دفاع تركيا وبلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا التقوا عبر رابط فيديو بدعوة من تركيا"، مضيفة أنهم عقدوا محادثات "فعالة جدا".وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عقب الاجتماع، حسب ما قالت الوزارة، قائلا: "إلى جانب الألغام، تم التأكيد على أهمية التعاون في البحر الأسود من أجل تحقيق السلام والهدوء والاستقرار"، وتابع أن الوزراء بحثوا الخطوات الممكنة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتوصيل المساعدات لأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, جورجيا, أخبار العالم الآن
تركيا وجورجيا تبحثان التعاون الدفاعي... في قلب "الناتو"
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بحث خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، اليوم الأربعاء، مع جوانشير بورشولادزي، نظيره الجورجي، التعاون الدفاعي بين الدولتين.
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، أن أكار التقى بنظيره بورشولادزي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وناقش معه التعاون الدفاعي بين البلدين.
وتناول الوزيران، التركي والجورجي، خلال اللقاء الذي انعقد في مقر الحلف الدفاعي، قضايا التعاون في مجال الدفاع بين الدولتين، والأمن الإقليمي في منطقتي البحر الأسود
والقوقاز.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع التركية
في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، أن وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود أجروا مكالمة عبر الفيديو، لمناقشة الأزمة الأوكرانية والألغام التي تجرفها مياه البحر، والأمن الإقليمي.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزراء دفاع تركيا وبلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا التقوا عبر رابط فيديو بدعوة من تركيا"، مضيفة أنهم عقدوا محادثات "فعالة جدا".
وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عقب الاجتماع، حسب ما قالت الوزارة، قائلا: "إلى جانب الألغام، تم التأكيد على أهمية التعاون في البحر الأسود من أجل تحقيق السلام والهدوء والاستقرار"، وتابع أن الوزراء بحثوا الخطوات الممكنة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتوصيل المساعدات لأوكرانيا.