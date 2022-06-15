https://arabic.sputniknews.com/20220615/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063614955.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T05:58+0000
2022-06-15T05:58+0000
2022-06-15T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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كشف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، عن إقبال قياسي من السكان للحصول على الجنسية وجواز السفر والوثائق الرسمية الروسية.