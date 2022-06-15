عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تقرير-ارتفاع-عائدات-روسيا-من-النفط-إلى-20-مليار-دولار-في-شهر-مايو-1063650538.html
تقرير: ارتفاع عائدات روسيا من النفط إلى 20 مليار دولار في شهر مايو
تقرير: ارتفاع عائدات روسيا من النفط إلى 20 مليار دولار في شهر مايو
أظهر تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية أن روسيا استمرت في جني عائدات مرتفعة من النفط في مايو/ أيار، على الرغم من المقاطعة والعقوبات الغربية المفروضة عليها في... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:25+0000
2022-06-15T13:25+0000
اقتصاد
روسيا
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/69/1023276927_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_943e0b5906eec7e593e5c778c8a03934.jpg
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت إلى نحو 20 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة 11% عن الشهر السابق، على الرغم من انخفاض أحجام الشحن، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".وقال أحدث تقرير شهري للوكالة، نُشر اليوم الأربعاء، إن هذا يعيد إجمالي إيرادات موسكو لشحن النفط والمنتجات الخام تقريبا إلى المستويات التي كانت عليها قبل العملية العسكرية في دونباس.حسب تقديرات الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، تراجعت الصادرات الروسية بنحو 3% بسبب انخفاض حجم تدفقات المنتجات النفطية.في غضون ذلك، نما النفط الخام الذي شحنته خلال الشهر بنحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة ببداية العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التسليم في آسيا.وقالت الوكالة: "الصين والهند، اللتان زادت مشترياتهما من النفط الخام من روسيا بشكل حاد، هما مصدران صافيان للمنتجات ولا تحتاجان إلى زيادة المنتجات الروسية".في الشهر الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي وتجاوز الحاجز النفسي البالغ 124 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/بلومبيرغ-روسيا-ستجني-285-مليار-دولار-من-عائدات-النفط-والغاز-هذا-العام-1063008504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102327/69/1023276927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ce08536dc3bbae493e2b2211eb5d0e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, أسعار النفط اليوم

تقرير: ارتفاع عائدات روسيا من النفط إلى 20 مليار دولار في شهر مايو

13:25 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الذهاب إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أظهر تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية أن روسيا استمرت في جني عائدات مرتفعة من النفط في مايو/ أيار، على الرغم من المقاطعة والعقوبات الغربية المفروضة عليها في أعقاب العملية العسكرية لحماية دونباس.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت إلى نحو 20 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة 11% عن الشهر السابق، على الرغم من انخفاض أحجام الشحن، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".
وقال أحدث تقرير شهري للوكالة، نُشر اليوم الأربعاء، إن هذا يعيد إجمالي إيرادات موسكو لشحن النفط والمنتجات الخام تقريبا إلى المستويات التي كانت عليها قبل العملية العسكرية في دونباس.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
"بلومبيرغ": روسيا ستجني 285 مليار دولار من عائدات النفط والغاز هذا العام
2 يونيو, 18:15 GMT
حسب تقديرات الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، تراجعت الصادرات الروسية بنحو 3% بسبب انخفاض حجم تدفقات المنتجات النفطية.
في غضون ذلك، نما النفط الخام الذي شحنته خلال الشهر بنحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة ببداية العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التسليم في آسيا.
وقالت الوكالة: "الصين والهند، اللتان زادت مشترياتهما من النفط الخام من روسيا بشكل حاد، هما مصدران صافيان للمنتجات ولا تحتاجان إلى زيادة المنتجات الروسية".
في الشهر الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي وتجاوز الحاجز النفسي البالغ 124 دولارا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала