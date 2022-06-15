https://arabic.sputniknews.com/20220615/تقرير-ارتفاع-عائدات-روسيا-من-النفط-إلى-20-مليار-دولار-في-شهر-مايو-1063650538.html
تقرير: ارتفاع عائدات روسيا من النفط إلى 20 مليار دولار في شهر مايو
تقرير: ارتفاع عائدات روسيا من النفط إلى 20 مليار دولار في شهر مايو
أظهر تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية أن روسيا استمرت في جني عائدات مرتفعة من النفط في مايو/ أيار، على الرغم من المقاطعة والعقوبات الغربية المفروضة عليها في... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:25+0000
2022-06-15T13:25+0000
2022-06-15T13:25+0000
اقتصاد
روسيا
أسعار النفط اليوم
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وقالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت إلى نحو 20 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة 11% عن الشهر السابق، على الرغم من انخفاض أحجام الشحن، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".وقال أحدث تقرير شهري للوكالة، نُشر اليوم الأربعاء، إن هذا يعيد إجمالي إيرادات موسكو لشحن النفط والمنتجات الخام تقريبا إلى المستويات التي كانت عليها قبل العملية العسكرية في دونباس.حسب تقديرات الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، تراجعت الصادرات الروسية بنحو 3% بسبب انخفاض حجم تدفقات المنتجات النفطية.في غضون ذلك، نما النفط الخام الذي شحنته خلال الشهر بنحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة ببداية العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التسليم في آسيا.وقالت الوكالة: "الصين والهند، اللتان زادت مشترياتهما من النفط الخام من روسيا بشكل حاد، هما مصدران صافيان للمنتجات ولا تحتاجان إلى زيادة المنتجات الروسية".في الشهر الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي وتجاوز الحاجز النفسي البالغ 124 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/بلومبيرغ-روسيا-ستجني-285-مليار-دولار-من-عائدات-النفط-والغاز-هذا-العام-1063008504.html
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اقتصاد, روسيا, أسعار النفط اليوم
تقرير: ارتفاع عائدات روسيا من النفط إلى 20 مليار دولار في شهر مايو
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أظهر تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية أن روسيا استمرت في جني عائدات مرتفعة من النفط في مايو/ أيار، على الرغم من المقاطعة والعقوبات الغربية المفروضة عليها في أعقاب العملية العسكرية لحماية دونباس.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات تصدير النفط الروسي
قفزت إلى نحو 20 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة 11% عن الشهر السابق، على الرغم من انخفاض أحجام الشحن، حسبما نقل موقع "ياهو فايننس".
وقال أحدث تقرير شهري للوكالة، نُشر اليوم الأربعاء، إن هذا يعيد إجمالي إيرادات موسكو لشحن النفط والمنتجات الخام تقريبا إلى المستويات التي كانت عليها قبل العملية العسكرية في دونباس.
حسب تقديرات الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، تراجعت الصادرات الروسية بنحو 3% بسبب انخفاض حجم تدفقات المنتجات النفطية.
في غضون ذلك، نما النفط الخام الذي شحنته خلال الشهر بنحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة ببداية العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التسليم في آسيا.
وقالت الوكالة: "الصين والهند، اللتان زادت مشترياتهما من النفط الخام
من روسيا بشكل حاد، هما مصدران صافيان للمنتجات ولا تحتاجان إلى زيادة المنتجات الروسية".
في الشهر الماضي، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض 90% من واردات النفط الروسي
بحلول نهاية عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي وتجاوز الحاجز النفسي البالغ 124 دولارا.