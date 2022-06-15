https://arabic.sputniknews.com/20220615/تقرير-يكشف-ارتفاع-حجم-تدفقات-الاستثمار-الأجنبي-المباشر-إلى-الدول-العربية-بنسبة-42-خلال-2021-1063616923.html
تقرير يكشف ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنسبة 42% خلال 2021
تقرير يكشف ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنسبة 42% خلال 2021
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 42%، وكذلك... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T06:56+0000
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وأوضح بيان للمؤسسة أن إجمالي الاستثمارات بلغ 53 مليار دولار خلال العام 2021، وأن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.ولفت البيان إلى "استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%".وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 19.3 مليار دولار وبحصة 36.5%، ثم مصر بـ5.1 مليار دولار وبحصة 9.7%، وسلطنة عُمان ب 3.6 مليار دولار وبحصة 6.8%، والمغرب بـ 2.2 مليار دولار بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية.وساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% و43.5% على التوالي، وكذلك جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.وأشار البيان، كذلك، إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام الماضي، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021.
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تقرير يكشف ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنسبة 42% خلال 2021
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أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 42%، وكذلك ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% .
وأوضح بيان للمؤسسة أن إجمالي الاستثمارات
بلغ 53 مليار دولار خلال العام 2021، وأن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.
ولفت البيان إلى "استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%".
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 19.3 مليار دولار وبحصة 36.5%، ثم مصر بـ5.1 مليار دولار وبحصة 9.7%، وسلطنة عُمان ب 3.6 مليار دولار وبحصة 6.8%، والمغرب بـ 2.2 مليار دولار بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية.
وأشار البيان إلى أنه في المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% إلى 52 مليار دولار.
وساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% و43.5% على التوالي، وكذلك جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.
وأشار البيان، كذلك، إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الأجنبي
المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام الماضي، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021.