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https://arabic.sputniknews.com/20220615/توكاييف-البلاد-ماضية-للتخلص-من-المحتكرين-والأغنياء-ذات-المصالح-الضيقة-1063629985.html
توكاييف: البلاد ماضية في التخلص من المحتكرين والأغنياء ذات المصالح الضيقة
توكاييف: البلاد ماضية في التخلص من المحتكرين والأغنياء ذات المصالح الضيقة
أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده يجب أن تتخلص من الأغنياء والأوليغارشية والمحتكرين الذين يحاولون السيطرة على السياسة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T09:41+0000
2022-06-15T09:46+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس توكاييف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" الروسية، حيث قال: "يجب على كازاخستان أن تقول وداعا للاحتكار ونظام الأوليغارشية، سواء في الاقتصاد أو في السياسة".وأضاف توكاييف: "يجب أن نبتعد عن المحسوبية في توزيع ما يسمى بـ"الصفقات" في الاقتصاد، كل هذا يجب أن يكون وفق قواعد اجتماعية وعلى أساس عادل في البلاد".هذا وشهدت كازاخستان في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات غير مسبوقة عقب ارتفاع حاد ومفاجئ لأسعار الغاز، بدأت في مدينة جاناوزن لتعم بعدها مناطق كثيرة من ضمنها العاصمة السابقة للبلاد ألما آتا.
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توكاييف: البلاد ماضية في التخلص من المحتكرين والأغنياء ذات المصالح الضيقة

09:41 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 15.06.2022)
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده يجب أن تتخلص من الأغنياء والأوليغارشية والمحتكرين الذين يحاولون السيطرة على السياسة والاقتصاد.
وجاءت تصريحات الرئيس توكاييف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" الروسية، حيث قال: "يجب على كازاخستان أن تقول وداعا للاحتكار ونظام الأوليغارشية، سواء في الاقتصاد أو في السياسة".
وأضاف توكاييف: "يجب أن نبتعد عن المحسوبية في توزيع ما يسمى بـ"الصفقات" في الاقتصاد، كل هذا يجب أن يكون وفق قواعد اجتماعية وعلى أساس عادل في البلاد".
هذا وشهدت كازاخستان في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات غير مسبوقة عقب ارتفاع حاد ومفاجئ لأسعار الغاز، بدأت في مدينة جاناوزن لتعم بعدها مناطق كثيرة من ضمنها العاصمة السابقة للبلاد ألما آتا.
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