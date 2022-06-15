https://arabic.sputniknews.com/20220615/تونس-حراك-25-يوليو-يتعهد-بإفشال-إضراب-اتحاد-الشغل-1063645721.html
تونس... حراك 25 يوليو يتعهد بإفشال إضراب اتحاد الشغل
تونس... حراك 25 يوليو يتعهد بإفشال إضراب اتحاد الشغل
تعهد حراك 25 جويليه (يوليو) في تونس، اليوم الأربعاء، بالعمل على إفشال الإضراب العام الذي أعلن عنه اتحاد الشغل. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:34+0000
2022-06-15T12:34+0000
2022-06-15T12:34+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" عن عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية، عبد الرزاق الخلولي، دعوته لاتحاد الشغل إلى مساندة مسار 25 جويلية، منددا بما أسماه التوجه نحو إضرابات سياسية وغير قانونية.وأكد الخلولي أن الحراك سيعمل ويناضل "بكل الوسائل من أجل إفشال الإضراب العام في المؤسسات العمومية الذي يخوضه غدا اتحاد الشغل".أعلن الاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، أمس الثلاثاء، فشل مفاوضات أجريت مع الحكومة حول الإضراب العام المقرر أن يطلقه الاتحاد بعد غد الخميس.وقالت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسان الاتحاد: "لم تسفر الجلسة بين وفدي الاتحاد والحكومة التي انطلقت منذ الرابعة والنصف واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف عن نتائج إيجابية".وأضافت أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية (يوليو/تموز)".وختمت بالقول: "وعليه تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان (يونيو/حزيران الجاري) 2022، ودعا المكتب التنفيذ الوطني إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية".
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس... حراك 25 يوليو يتعهد بإفشال إضراب اتحاد الشغل
تابعنا عبر
تعهد حراك 25 جويليه (يوليو) في تونس، اليوم الأربعاء، بالعمل على إفشال الإضراب العام الذي أعلن عنه اتحاد الشغل.
ونقلت قناة "نسمة
" عن عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية، عبد الرزاق الخلولي، دعوته لاتحاد الشغل إلى مساندة مسار 25 جويلية، منددا بما أسماه التوجه نحو إضرابات سياسية وغير قانونية.
وأكد الخلولي أن الحراك سيعمل ويناضل "بكل الوسائل من أجل إفشال الإضراب العام في المؤسسات العمومية الذي يخوضه غدا اتحاد الشغل".
أعلن الاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، أمس الثلاثاء، فشل مفاوضات
أجريت مع الحكومة حول الإضراب العام المقرر أن يطلقه الاتحاد بعد غد الخميس.
وقالت صحيفة "الشعب نيوز
" الناطقة بلسان الاتحاد: "لم تسفر الجلسة بين وفدي الاتحاد والحكومة التي انطلقت منذ الرابعة والنصف واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف عن نتائج إيجابية".
وأضافت أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية (يوليو/تموز)".
وختمت بالقول: "وعليه تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان (يونيو/حزيران الجاري) 2022، ودعا المكتب التنفيذ الوطني إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية".