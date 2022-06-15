https://arabic.sputniknews.com/20220615/ثلث-سكان-أمريكا-في-خطر-بسبب-كوارث-مرتبطة-بالتغيرات-المناخية-1063659546.html
ثلث سكان أمريكا في خطر بسبب كوارث مرتبطة بالتغيرات المناخية
ثلث سكان أمريكا في خطر بسبب كوارث مرتبطة بالتغيرات المناخية
يواجه ثلث سكان الولايات المتحدة الأمريكية مخاطر مرتبطة بالكوارث التي تتسبب فيها التغيرات المناخية، وأبرزها الفيضانات والحرائق والعواصف الرعدية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:15+0000
2022-06-15T15:15+0000
2022-06-15T15:15+0000
العالم
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ووصل عدد الأمريكيين الذين تأثروا بموجة الحر، التي ضربت أجزاء من البلاد إلى 120 مليون شخص، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن مصلحة الأرصاد الوطنية حذرت من ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى مستويات تتجاوز يمكن أن تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.ويقول خبراء أرصاد إن موجات الحر الشديدة يمكن أن يتبعها كوارث مثل الفيضانات والعواصف والأعاصير بسبب تداخل بين كتل الهواء الباردة والساخنة.وقالت الوكالة إن هناك مخاوف من أن يشهد العام الحالي كوارث كبيرة تهدد الأمريكيين، مشيرة إلى وجود علاقة بين التغير المناخي وتلك الظواهر المناخية.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/حرائق-الغابات-تهدد-ضاحية-جنوبية-في-أثينا-1063083225.html
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العالم
ثلث سكان أمريكا في خطر بسبب كوارث مرتبطة بالتغيرات المناخية
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يواجه ثلث سكان الولايات المتحدة الأمريكية مخاطر مرتبطة بالكوارث التي تتسبب فيها التغيرات المناخية، وأبرزها الفيضانات والحرائق والعواصف الرعدية.
ووصل عدد الأمريكيين الذين تأثروا بموجة الحر، التي ضربت أجزاء من البلاد إلى 120 مليون شخص، حسبما ذكرت
وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن مصلحة الأرصاد الوطنية حذرت من ارتفاع درجات الحرارة
لتصل إلى مستويات تتجاوز يمكن أن تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.
ويقول خبراء أرصاد إن موجات الحر الشديدة يمكن أن يتبعها كوارث مثل الفيضانات والعواصف
والأعاصير بسبب تداخل بين كتل الهواء الباردة والساخنة.
وقالت الوكالة إن هناك مخاوف من أن يشهد العام الحالي كوارث كبيرة
تهدد الأمريكيين، مشيرة إلى وجود علاقة بين التغير المناخي وتلك الظواهر المناخية.