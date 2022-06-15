https://arabic.sputniknews.com/20220615/جامعة-روسية-بدمشق-ومكاتب-تمثيلية-في-كلا-البلدين-لمنح-الاعتراف-المزدوج-بالشهادات-العليا-1063664821.html

جامعة روسية بدمشق... ومكاتب تمثيلية في كلا البلدين لمنح الاعتراف المزدوج بالشهادات العليا

جامعة روسية بدمشق... ومكاتب تمثيلية في كلا البلدين لمنح الاعتراف المزدوج بالشهادات العليا

بهدف تعزيز وتطوير التعاون العلمي بين سوريا وروسيا، وتبادل الخبرات في مجال الجامعات والتربية والثقافة، عقد المؤتمر العملي والعلمي "الروسي – السوري" صباح اليوم... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T16:45+0000

2022-06-15T16:45+0000

2022-06-15T16:45+0000

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اختصاصات جديدةنائب وزير التعليم العالي عبد اللطيف هنانو نوه في تصريح لـ "سبوتنيك" بأهمية العلاقات السورية الروسية على المستوى التعليمي والبحثي والثقافي، مشيداً بالمستوى العلمي التي تتمتع به الجامعات الروسية والتي خرّجت الكثير من الكوادر العلمية السورية، داعيا إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج في المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الأساتذة والمنح الدراسية وإقامة مخابر بحثية ومؤتمرات علمية مشتركة.وأكد هنانو التعاون الكبير بين البلدين من خلال تبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات والمشاريع والخطط التنفيذية والتي ستكون لها تأثير مباشر من خلال تشكيل فرع لوزارة التعليم الروسية في سورية بالمقابل سيكون هناك فرع لوزارة التعليم السورية في روسيا لتنفيذ المشاريع على المستوى الطلابي والجامعات.اعتراف مزدوج.. وجامعة روسية بدمشقوكشف نائب وزير التعليم العالي عن الاتفاق بين الجانبين الروسي والسوري على منح شهادة جامعية عالية المستوى مزدوجة الاعتراف من وزارتي التعليم العالي السورية والروسية، إضافة للمؤتمرات الخاصة بالبحوث العلمية والعملية لتطوير العمل بشكل كبير.وحول التسهيلات التي قدمتها وزارة التعليم الروسية للطلاب السوريين، قال معاون الوزير طلبت روسيا زيادة عدد الطلاب السوريين الموفدين للدراسة في روسيا الاتحادية، إلى جانب عروض لاختصاصات جديدة في مجالات الطب والتقانات.مخيمات صيفية في روسيا لتأهيل الكوادربدورها أعربت أولينا أولغا، مديرة إدارة رئاسة الدولة الروسية وممثلة عن الرئيس بوتين، في تصريح لـ "سبوتنيك" عن استعداد الجانب الروسي للتعاون في مختلف القضايا التربوية والتعليمية وتأهيل الكوادر من خلال المخيمات الصيفية التي تقدمها روسيا كل عام.توسيع الروابط العلميةوفي سياق متصل أشارت نائب مدير المعهد الروسي، الدكتورة نتاليا سلوفيفا، في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي ولا سيما الأثري في البلدين وإقامة اتصالات بين علماء الآثار والباحثين والمرممين وعمال المتاحف لتوسيع وتقوية الروابط العلمية والثقافية.وكان قد تم توقيع أربع اتفاقيات على هامش المؤتمر العملي والعلمي "الروسي- السوري" تهدف إلى زيادة المنح والتبادل الطلابي بين البلدين إضافة لتبادل الخبرات وتطوير البحث العلمي والأكاديمي وأنشطة كلية الطب والهندسة المعمارية بشكل أساسي عبر إنجاز أبحاث ودراسات مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين من أساتذة وطلاب.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/وفد-روسي-يحقق-رغبة-طلاب-مدرسة-سورية-بمجموعة-مستلزمات-تحتاجها-مدرستهم-1063637609.html

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