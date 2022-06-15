جمهورية أفريقيا الوسطى تتوقع زيارة ممثلي "روس جيولوجي"
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أعلن وزير المناجم والثروة المعدنية بجمهورية أفريقيا الوسطى، روفين بينام بيلتانغو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع زيارة ممثلي "روس جيولوجي" لمناقشة العقود الجديدة مع روسيا.
وقال بيلتانغو لوكالة سبوتنيك: "التعاون مع روسيا في جميع المجالات يسير بشكل جيد. بالنسبة لقطاع التعدين، تسير الأمور على ما يرام، فالعديد من الشركات الروسية لها الحق في التنقيب عن المعادن في جمهورية أفريقيا الوسطى. من ناحية أخرى، التقينا أيضًا بالعديد من ممثلي الشركات الذين أعربوا عن رغبتهم في القيام بأعمال تجارية في جمهورية إفريقيا الوسطى عندما قاموا بزيارتها في نوفمبر الماضي. لذلك نحن ننتظر وصولهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى".
وأشار بيلتانغو إلى أنه يتحدث عن "شركة في مجال التنقيب عن المعادن، وهي "روس جيولوجي"".
كما أشار الوزير الأفريقي إلى أنه خلال زيارته لروسيا سيناقش مع ممثلي "روس جيولوجي" تنفيذ المشاريع مع موسكو الخاضعة للعقوبات، قائلا: "لا أعتقد أن العقوبات ضد روسيا أثرت بطريقة ما على تعاوننا مع "روس جيولوجي"، لكننا واجهنا بعض الصعوبات الفنية والقانونية في تنفيذ العقد. نواصل العمل مع "روس جيولوجي" لحل جميع المشكلات. فزيارتي إلى روسيا مكرسة لهذا أيضًا من أجل استئناف شراكتنا في أقرب وقت ممكن".
وأشار بيلتانغو إلى أنه يتحدث عن "شركة في مجال التنقيب عن المعادن، وهي "روس جيولوجي"".
كما أشار الوزير الأفريقي إلى أنه خلال زيارته لروسيا سيناقش مع ممثلي "روس جيولوجي" تنفيذ المشاريع مع موسكو الخاضعة للعقوبات، قائلا: "لا أعتقد أن العقوبات ضد روسيا أثرت بطريقة ما على تعاوننا مع "روس جيولوجي"، لكننا واجهنا بعض الصعوبات الفنية والقانونية في تنفيذ العقد. نواصل العمل مع "روس جيولوجي" لحل جميع المشكلات. فزيارتي إلى روسيا مكرسة لهذا أيضًا من أجل استئناف شراكتنا في أقرب وقت ممكن".