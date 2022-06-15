https://arabic.sputniknews.com/20220615/حسناء-روبوت-تبيع-القهوة-والآيس-كريم-لضيوف-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-فيديو-وصور-1063640718.html
حسناء "روبوت" تبيع القهوة والآيس كريم لضيوف منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي... فيديو وصور
حسناء "روبوت" تبيع القهوة والآيس كريم لضيوف منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي... فيديو وصور
انطلقت فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، بنسخته الخامسة والعشرين، بحضور وفود من 69 دولة وحوالي 265 شركة أجنبية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:48+0000
2022-06-15T11:48+0000
2022-06-15T12:03+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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ويستقبل زوار المنتدى بنسخته الحالية روبوت حسناء تدعى "دنياشا" تبيع القهوة والآيس كريم كما باستطاعتها الدردشة مع الضيوف بمواضيع مختلفة.وتم منح الروبوت مظهرا مثيرا للاهتمام، بشعر أشقر مجعد وشامة مميزة مرتدية فستانا ورديا منقطا وقلادة بيضاء كبيرة بالإضافة لقفازات بيضاء اللون.وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
حسناء "روبوت" تبيع القهوة والآيس كريم لضيوف منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي... فيديو وصور
11:48 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 12:03 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
انطلقت فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، بنسخته الخامسة والعشرين، بحضور وفود من 69 دولة وحوالي 265 شركة أجنبية.
ويستقبل زوار المنتدى بنسخته الحالية روبوت حسناء تدعى "دنياشا" تبيع القهوة والآيس كريم كما باستطاعتها الدردشة مع الضيوف بمواضيع مختلفة.
وتم منح الروبوت مظهرا مثيرا للاهتمام، بشعر أشقر مجعد وشامة مميزة مرتدية فستانا ورديا منقطا وقلادة بيضاء كبيرة بالإضافة لقفازات بيضاء اللون.
وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق
، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.