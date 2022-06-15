https://arabic.sputniknews.com/20220615/حكاية-عشق-غريبة-جمعت-ستيف-جوبز-والسيراميك-الياباني-1063629562.html

حكاية عشق غريبة جمعت ستيف جوبز والسيراميك الياباني

حكاية عشق غريبة جمعت ستيف جوبز والسيراميك الياباني

ساعد ستيف جوبز في تشكيل العالم الحديث عبر منتجاته التكنولوجية التي قدمها من خلال شركة "آبل" العملاقة، لكن يبدو أن هناك جزءا من شخصية جوبز التي لم نكن نعرفها... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T09:28+0000

2022-06-15T09:28+0000

2022-06-15T09:28+0000

العالم

ستيف جوبز

حقائق عن ستيف جوبز

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وبحسب شبكة "nhk" اليابانية، في ربيع عام 1996، قالت زوجة صاحب محل تجاري للتحف في كيوتو إن جوبز وزوجته كانا قد زارا المتجر حيث اختار الزوجان على الفور ثلاث قطع فخارية، لكنها في ذلك الوقت لم يكن لديها أي فكرة عن أن الرجل الأمريكي الطويل الذي يقف في الخارج مع زوجته كان من أكثر الأشخاص نفوذا في مجال التكنولوجيا.مستوى غير عادي من الاهتماميروي شاكوناغا يوكيو، مصمم الخزف الياباني والمتخصص في أسلوب "سيتو ياكي"، حين حضر جوبز أيضا معرضا في كيوتو لعرض أعمال الخزاف الياباني، وسرعان ما وقع في حب إبداعاته.ويتذكر شاكوناغا رؤية الزوجين هناك، وكيف أظهر جوبز تقديرا حقيقيا لأدق التفاصيل. يقول شاكوناغا: "لم يكن راضيا عن مجرد النظر. كان عليه أن يلمس"، مضيفا "وبدا أنه يقدر دفء ونعومة الطين - شعور حقيقي بالتعاطف مع القطع".وأشار شاكوناغا إلى أن جوبز سأله حتى من أين اشترى الطين "أخبرته كيف أحفره من جبل قريب.. أنا أصنع أنواعا مختلفة لقطع مختلفة وأطلقها في الأفران وفقا لما سأستخدمها من أجله"، منوها "كان السيد جوبز مهتما جدا بالطريقة التي تم بها تحويل الصلصال بواسطة الفرن. هذا المستوى من الاهتمام غير عادي".تقدير للحواف المستديرةيقول شاكوناغا إن جوبز أظهر تفضيلا قويا لميزة جمالية حددت منذ ذلك الحين بعض منتجات "آبل" الأكثر شهرة "لقد أحب الزوايا المنحدرة، لأنها تجعل حمل الأشياء أسهل. لقد فهم أن الناس يريدون حمل الأشياء المستديرة في أيديهم".وبمجرد مغادرته المعرض، قدم جوبز نفسه وأعطى شاكوناغا كتابا عن قصة لعبة. كانت تلك الأيام الثلاثة بمثابة بداية لعلاقة استمرت عقدا من الزمان والتي شهدت طلب جوبز للمنتجات من الفنان أربع مرات.العودة المثيرة للعمل، والعودة إلى اليابانبعد عدة أشهر من رحلته إلى كيوتو، عاد جوبز إلى شركة آبل بعد 11 عاما من الغياب. كان هدفه الأول هو تجديد إدارة الشركة، وسرعان ما أصبح الفريق الصغير الذي قام بتجميعه هو الحامل القياسي للإلكترونيات الشخصية، بدءا من كمبيوتر سطح المكتب iMac.لقد كانت ظاهرة عالمية فورية، بتصميم متعرج أصبح الأكثر شهرة في السوق. أصبح iMac المنتج الأكثر مبيعا للشركة، وقد احتل المرتبة الثانية لجوبز على المسرح العالمي."مثل طفل في متجر حلوى"في عام 1999، كان جوبز هو الاسم الأكبر في صناعة التكنولوجيا. عاد إلى اليابان لإلقاء محاضرة حول نجاحاته الأخيرة، ولكن كان هناك أيضا شيء آخر يدور في ذهنه: الفخار.في ذلك الوقت، كان روبرت يلين صحفيا في صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية في اليابان، ومتخصصا أيضا في صناعة الخزف. اتصل موظفو "آبل" وطلبوا منه ترتيب جولة في العديد من المتاجر في منطقة طوكيو من أجل جوبز. وافق يلين، وسرعان ما تلقى مجموعة غريبة من التعليمات من الشركة: "لا تسمح للمدخنين بالاقتراب منه. لا يحب التدخين. لا تستخدم الكلمات المكونة من أربعة أحرف أو أي لغة بذيئة. حاول إبعاده عن الزحام".أكواب الشاي مع طلاء رماديلم يتراجع شغف جوبز بالفخار الياباني أبدا، حتى وفاته في أكتوبر/ تشرين الثاني 2011 عن عمر يناهز 56 عاما.قبل حوالي عام من وفاته، عاد جوبز إلى اليابان مرة أخرى. هذه المرة، زار كوكا، المدينة المشهورة بالخزف، حيث التقى تاكاهاشي راكوساي الخامس، سيد أسلوب "شيجاراكي ياكي" الذي يعود إلى قرون.سرعان ما حدد تاكاهاشي جوبز على أنه عاشق للفخار عندما طلب فنجان شاي مع طلاء "هايكابوري أشين". تحدث هذه الظاهرة عندما يسقط الرماد الناتج عن حرق الخشب في الفرن على سطح الطين ليشكل تشطيبا يشبه الزجاج. الألوان والأنماط غير المتوقعة هي التي تجعل كل عمل فريدا للغاية. على حد تعبير تاكاهاشي، فإن هذه الجمالية "متروكة للآلهة".أمسك جوبز بوعاء كبير في ورشة تاكاهاشي، الذي كان يعتبر أفضل عمل للخزاف في ذلك الوقت وحتى اليوم، والذي قال "يسعدني أن أعتقد أنه خص الأمر. لقد حصل عليها حقا. أعتقد أنه كان عاشقا حقيقيا (للخزف)".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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