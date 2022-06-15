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https://arabic.sputniknews.com/20220615/دماء-على-المستطيل-الأخضر-مشجعون-ولاعبون-يضربون-حكما-حتى-الموت-فيديو-1063664997.html
دماء على المستطيل الأخضر... مشجعون ولاعبون يضربون حكما حتى الموت.. فيديو
دماء على المستطيل الأخضر... مشجعون ولاعبون يضربون حكما حتى الموت.. فيديو
توفي حكم في السلفادور متأثرا بنزيف داخلي بعد تعرضه لهجوم وحشي من قبل لاعبين ومشجعين بعد إشهاره بطاقة حمراء. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:31+0000
2022-06-15T16:31+0000
منوعات
رياضة
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وقع الحادث الذي راح ضحيته خوسيه أرنولدو أمايا، 63 عاما، نهاية الأسبوع نتيجة الاعتداء الذي وقع أثناء إدارته لمباراة للهواة في استاد تولوكا في ميرامونتي، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.أمايا، وهو حكم يتمتع بخبرة 20 عاما، تعرض للهجوم بعد أن أظهر بطاقة صفراء ثانية للاعب عدواني.وتعرض الحكم للضرب على يد اللاعب وزملائه والمشجعين الذين نزلوا إلى أرض الملعب.احتاج أمايا إلى علاج فوري من نزيف داخلي وتم نقله إلى مستشفى زاكاميل، حيث توفي لاحقا.سارع الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بإصدار بيان يدين أعمال العنف ضد أمايا.وجاء في البيان: "نرفض جميع أعمال العنف التي تحدث في الملاعب الرياضية المختلفة في البلاد".أبلغت الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور أن خوان مانويل كروز لورينزانا قد قُبض عليه في حي ميرامونتي، في سان سلفادور، بتهمة قتل الحكم.
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منوعات, رياضة

دماء على المستطيل الأخضر... مشجعون ولاعبون يضربون حكما حتى الموت.. فيديو

16:31 GMT 15.06.2022
© Youtube/Goalبطاقة حمراء
بطاقة حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Youtube/Goal
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توفي حكم في السلفادور متأثرا بنزيف داخلي بعد تعرضه لهجوم وحشي من قبل لاعبين ومشجعين بعد إشهاره بطاقة حمراء.
وقع الحادث الذي راح ضحيته خوسيه أرنولدو أمايا، 63 عاما، نهاية الأسبوع نتيجة الاعتداء الذي وقع أثناء إدارته لمباراة للهواة في استاد تولوكا في ميرامونتي، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
أمايا، وهو حكم يتمتع بخبرة 20 عاما، تعرض للهجوم بعد أن أظهر بطاقة صفراء ثانية للاعب عدواني.
وتعرض الحكم للضرب على يد اللاعب وزملائه والمشجعين الذين نزلوا إلى أرض الملعب.
احتاج أمايا إلى علاج فوري من نزيف داخلي وتم نقله إلى مستشفى زاكاميل، حيث توفي لاحقا.
سارع الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بإصدار بيان يدين أعمال العنف ضد أمايا.
وجاء في البيان: "نرفض جميع أعمال العنف التي تحدث في الملاعب الرياضية المختلفة في البلاد".
أبلغت الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور أن خوان مانويل كروز لورينزانا قد قُبض عليه في حي ميرامونتي، في سان سلفادور، بتهمة قتل الحكم.
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