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https://arabic.sputniknews.com/20220615/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-ندعم-تحول-مصر-إلى-مقر-إقليمي-لتداول-الطاقة-فيديو-1063637926.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة... فيديو
رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة... فيديو
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة، مشيرة إلى أن أوروبا ملتزمة بشراكة قوية مع مصر فى جميع المجالات. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:17+0000
2022-06-15T11:17+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الأربعاء.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن مصر شريك موثوق للاتحاد الأوروبي فيما يخص الطاقة.وأضافت أن مصر لديها الأمكانيات لكي تكون رائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.وكشفت أنه عن توفير 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء.وبدوره، قال السيسي، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى القاهرة تأتي في إطار الزخم المكثف الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة.وأضاف أن اللقاء بينهما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات.كما أشار إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وأساسية على الساحة الدولية، تربطها بمصر علاقات وروابط اقتصادية وسياسية عديدة.
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة... فيديو

11:17 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة، مشيرة إلى أن أوروبا ملتزمة بشراكة قوية مع مصر فى جميع المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن مصر شريك موثوق للاتحاد الأوروبي فيما يخص الطاقة.
وأضافت أن مصر لديها الأمكانيات لكي تكون رائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وكشفت أنه عن توفير 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء.
وبدوره، قال السيسي، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى القاهرة تأتي في إطار الزخم المكثف الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن اللقاء بينهما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات.
كما أشار إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وأساسية على الساحة الدولية، تربطها بمصر علاقات وروابط اقتصادية وسياسية عديدة.
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