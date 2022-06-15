https://arabic.sputniknews.com/20220615/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يعلق-على-تعاون-مع-مصر-يحدث-لأول-مرة-في-التاريخ-1063642947.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق على تعاون مع مصر يحدث "لأول مرة في التاريخ"
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق على تعاون مع مصر يحدث "لأول مرة في التاريخ"
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تعاون حكومته مع مصر، واعتبره يحدث لأول مرة في التاريخ. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:02+0000
2022-06-15T12:02+0000
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وتحدث بينت في تغريدة له عبر "تويتر" عن توقيع مذكرة تفاهم بين تل أبيب والقاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر.وكتب بينت: وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحول إسرائيل إلى لاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي بعد اتفاق الغاز التاريخي مع مصر".وتابع: "اتفاق تصدير الغاز عبر مصر تاريخي ويعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعبا أساسيا في سوق الطاقة".ووقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، في وقت سابق اليوم، مع مسؤولين مصريين والاتحاد الأوروبي، اتفاقية بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، خلال كلمة في منتدى شرق المتوسط بالقاهرة، أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر".وأضافت أن "مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز مع أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية"، متابعة: "توقيع هذا الاتفاق مع مصر يؤكد أننا نمضي في طريق جديد من الشراكة".
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد, العالم العربي
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق على تعاون مع مصر يحدث "لأول مرة في التاريخ"
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تعاون حكومته مع مصر، واعتبره يحدث لأول مرة في التاريخ.
وتحدث بينت في تغريدة له عبر "تويتر" عن توقيع مذكرة تفاهم بين تل أبيب والقاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر.
"للمرة الأولى في التاريخ إسرائيل تتعاون مع مصر وتصدر الغاز إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحول إسرائيل إلى لاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي بعد اتفاق الغاز التاريخي مع مصر".
وتابع: "اتفاق تصدير الغاز
عبر مصر تاريخي ويعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعبا أساسيا في سوق الطاقة".
ووقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، في وقت سابق اليوم، مع مسؤولين مصريين والاتحاد الأوروبي، اتفاقية بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، خلال كلمة في منتدى شرق المتوسط بالقاهرة، أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم
مع القاهرة تسمح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر".
وأضافت أن "مصر وإسرائيل التزمتا بتبادل الغاز مع أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية"، متابعة: "توقيع هذا الاتفاق مع مصر يؤكد أننا نمضي في طريق جديد من الشراكة".