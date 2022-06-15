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https://arabic.sputniknews.com/20220615/رئيس-الوزراء-الياباني-يهدف-إلى-تأمين-الأغلبية-في-انتخابات-مجلس-المستشارين-1063652293.html
رئيس الوزراء الياباني يهدف إلى تأمين "الأغلبية" في انتخابات مجلس المستشارين
رئيس الوزراء الياباني يهدف إلى تأمين "الأغلبية" في انتخابات مجلس المستشارين
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يسعى إلى تأمين أغلبية حاكمة في الانتخابات المقبلة لمجلس... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:50+0000
2022-06-15T13:50+0000
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وقال كيشيدا ردا على سؤال بشأن النتائج التي يعتبرها فوزا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 يوليو/ تموز: "أعتقد أن [النصر] يعني أغلبية للحزب الحاكم، بما في ذلك أعضاء [مجلس النواب] الذين لم يتم انتخابهم".وأنهى البرلمان الياباني جلسته العادية التي استمرت 150 يوما يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 22 يونيو/حزيران. وأضاف كيشيدا: "هذه الانتخابات ستكشف كيف يرغب المواطنون في أن تستجيب اليابان للتحديات التاريخية".يضم مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، مجلس المستشارين، 248 مقعدا، نصفها مخصص للانتخاب، مع انتخاب 50 نائباً عن طريق التمثيل النسبي و74 آخرين عن طريق التصويت بالأغلبية.
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العالم

رئيس الوزراء الياباني يهدف إلى تأمين "الأغلبية" في انتخابات مجلس المستشارين

13:50 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يسعى إلى تأمين أغلبية حاكمة في الانتخابات المقبلة لمجلس المستشارين في البرلمان الياباني.
وقال كيشيدا ردا على سؤال بشأن النتائج التي يعتبرها فوزا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 يوليو/ تموز: "أعتقد أن [النصر] يعني أغلبية للحزب الحاكم، بما في ذلك أعضاء [مجلس النواب] الذين لم يتم انتخابهم".
وأنهى البرلمان الياباني جلسته العادية التي استمرت 150 يوما يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 22 يونيو/حزيران.
وأضاف كيشيدا: "هذه الانتخابات ستكشف كيف يرغب المواطنون في أن تستجيب اليابان للتحديات التاريخية".
يضم مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، مجلس المستشارين، 248 مقعدا، نصفها مخصص للانتخاب، مع انتخاب 50 نائباً عن طريق التمثيل النسبي و74 آخرين عن طريق التصويت بالأغلبية.
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