https://arabic.sputniknews.com/20220615/رئيس-كازاخستان-يؤكد-استمرار-التعاون-مع-روسيا-دون-انتهاك-العقوبات-الغربية-1063634313.html
رئيس كازاخستان يؤكد استمرار التعاون مع روسيا دون انتهاك العقوبات الغربية
رئيس كازاخستان يؤكد استمرار التعاون مع روسيا دون انتهاك العقوبات الغربية
قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، إنه لا ينبغي انتهاك العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، مؤكدا استمرار العمل مع روسيا دون انتهاكها. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:50+0000
2022-06-15T10:50+0000
2022-06-15T10:50+0000
العالم
كازاخستان
روسيا
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وقال توكاييف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية "العقوبات يجب ألا نخرقها، خاصة وأننا نتلقى إخطارات بأنه في حالة انتهاك العقوبات، فإن ما يسمى بالعقوبات الثانوية من الغرب ستفرض على اقتصادنا".وأضاف توكاييف "خلال المحادثات الهاتفية والاجتماعات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين روسيا وكازاخستان لا تزال سارية".وتابع توكاييف "سنواصل العمل، ولا تتخلى كازاخستان بأي حال من الأحوال عن التزامات الحلفاء لأن هذا سيكون خطأ".وأشار توكاييف إلى أن كازاخستان تتفاعل اليوم مع الحكومة الروسية "بوتيرة سريعة" وتتوصل إلى الاتفاقات اللازمة دون انتهاك العقوبات: "هناك قضايا معقدة تتطلب وقتا لفهم كيفية حل هذا الوضع أو ذاك الذي نشأ، ولكن مرة أخرى، نجد حلولًا لهذه القضايا. الوضع فريد، ولم يكن أحد يتوقع أننا سنعيش في هذا الواقع بالذات".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-موعد-نشر-نص-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا--1063000899.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كازاخستان, روسيا
رئيس كازاخستان يؤكد استمرار التعاون مع روسيا دون انتهاك العقوبات الغربية
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قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، إنه لا ينبغي انتهاك العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، مؤكدا استمرار العمل مع روسيا دون انتهاكها.
وقال توكاييف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية "العقوبات يجب ألا نخرقها
، خاصة وأننا نتلقى إخطارات بأنه في حالة انتهاك العقوبات، فإن ما يسمى بالعقوبات الثانوية من الغرب ستفرض على اقتصادنا".
وأضاف توكاييف "خلال المحادثات الهاتفية والاجتماعات المباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين روسيا وكازاخستان لا تزال سارية".
وتابع توكاييف "سنواصل العمل، ولا تتخلى كازاخستان بأي حال من الأحوال عن التزامات الحلفاء لأن هذا سيكون خطأ".
وأشار توكاييف إلى أن كازاخستان تتفاعل اليوم مع الحكومة الروسية "بوتيرة سريعة" وتتوصل إلى الاتفاقات اللازمة دون انتهاك العقوبات: "هناك قضايا معقدة تتطلب وقتا لفهم كيفية حل هذا الوضع أو ذاك الذي نشأ، ولكن مرة أخرى، نجد حلولًا لهذه القضايا. الوضع فريد، ولم يكن أحد يتوقع أننا سنعيش في هذا الواقع بالذات".
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.