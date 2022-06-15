https://arabic.sputniknews.com/20220615/رسميا-برشلونة-يعلن-عن-أولى-صفقاته-الجديدة-فيديو-1063651889.html
رسميا... برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الجديدة... فيديو
رسميا... برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الجديدة... فيديو
أعلن برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، عن أولى صفقاته الجديدة، استعدادا لموسم 2022/2023. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:47+0000
2022-06-15T13:47+0000
2022-06-15T13:47+0000
رياضة
نادي برشلونة
الدوري الإسباني
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وحسب بيان برشلونة، تم التعاقد مع الإسباني بابلو توري، جناح فريق راسينج سانتاندير، حتى صيف 2026، دون ذكر تفاصيل أخرى.وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، إن برشلونة ضم اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 20 مليون كمتغيرات.ويحتوي عقد توري (19 عاما) مع برشلونة على شرط جزائي قدره 100 مليون يورو.وشارك بابلو توري الملقب "بالجوهرة الصغيرة" في 34 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما سجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة. يذكر أن المستويات المميزة التي قدمها بابلو توري، جعلته أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عاما.وتعد صفقة توري هي الأولى لبرشلونة هذا الصيف، في انتظار باقي الأسماء التي ارتبط اسمها بالانتقال للفريق الكتالوني، مثل روبرت ليفاندوفسكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني
رسميا... برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الجديدة... فيديو
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أعلن برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، عن أولى صفقاته الجديدة، استعدادا لموسم 2022/2023.
وحسب بيان برشلونة
، تم التعاقد مع الإسباني بابلو توري، جناح فريق راسينج سانتاندير، حتى صيف 2026، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو
، إن برشلونة ضم اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 20 مليون كمتغيرات.
ويحتوي عقد توري (19 عاما) مع برشلونة على شرط جزائي قدره 100 مليون يورو.
وشارك بابلو توري الملقب "بالجوهرة الصغيرة" في 34 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما سجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.
يذكر أن المستويات المميزة التي قدمها بابلو توري، جعلته أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عاما.
وتعد صفقة توري هي الأولى لبرشلونة هذا الصيف، في انتظار باقي الأسماء التي ارتبط اسمها بالانتقال للفريق الكتالوني، مثل روبرت ليفاندوفسكي
.