عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/رسميا-برشلونة-يعلن-عن-أولى-صفقاته-الجديدة-فيديو-1063651889.html
رسميا... برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الجديدة... فيديو
رسميا... برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الجديدة... فيديو
أعلن برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، عن أولى صفقاته الجديدة، استعدادا لموسم 2022/2023. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:47+0000
2022-06-15T13:47+0000
رياضة
نادي برشلونة
الدوري الإسباني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104506/95/1045069520_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_78fc9163c5bbec468d57b5fee40168b7.jpg
وحسب بيان برشلونة، تم التعاقد مع الإسباني بابلو توري، جناح فريق راسينج سانتاندير، حتى صيف 2026، دون ذكر تفاصيل أخرى.وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، إن برشلونة ضم اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 20 مليون كمتغيرات.ويحتوي عقد توري (19 عاما) مع برشلونة على شرط جزائي قدره 100 مليون يورو.وشارك بابلو توري الملقب "بالجوهرة الصغيرة" في 34 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما سجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة. يذكر أن المستويات المميزة التي قدمها بابلو توري، جعلته أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عاما.وتعد صفقة توري هي الأولى لبرشلونة هذا الصيف، في انتظار باقي الأسماء التي ارتبط اسمها بالانتقال للفريق الكتالوني، مثل روبرت ليفاندوفسكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104506/95/1045069520_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9e531f11a2873373c7634792880daafe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني

رسميا... برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الجديدة... فيديو

13:47 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Michael Sohnشعار نادي برشلونة
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
أعلن برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، عن أولى صفقاته الجديدة، استعدادا لموسم 2022/2023.
وحسب بيان برشلونة، تم التعاقد مع الإسباني بابلو توري، جناح فريق راسينج سانتاندير، حتى صيف 2026، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، إن برشلونة ضم اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 20 مليون كمتغيرات.
ويحتوي عقد توري (19 عاما) مع برشلونة على شرط جزائي قدره 100 مليون يورو.
وشارك بابلو توري الملقب "بالجوهرة الصغيرة" في 34 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما سجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

يذكر أن المستويات المميزة التي قدمها بابلو توري، جعلته أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عاما.
وتعد صفقة توري هي الأولى لبرشلونة هذا الصيف، في انتظار باقي الأسماء التي ارتبط اسمها بالانتقال للفريق الكتالوني، مثل روبرت ليفاندوفسكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала