https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-التسوية-السورية-ستبقى-أولوية-لموسكو-على-الرغم-من-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1063614076.html
روسيا: التسوية السورية ستبقى أولوية لموسكو على الرغم من العملية العسكرية في أوكرانيا
روسيا: التسوية السورية ستبقى أولوية لموسكو على الرغم من العملية العسكرية في أوكرانيا
أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن التسوية السورية ستبقى "أولوية" لروسيا على الرغم من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T03:53+0000
2022-06-15T03:53+0000
2022-06-15T03:53+0000
أخبار سوريا اليوم
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نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان: "ربما سمعتم الكثير الآن، يقولون إنه على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا اهتمام روسيا بسوريا ضعف.. أريد أن أقول إنَّ الصراع السوري والتسوية ما زالت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الروسية".وعلى حد قوله، الوضع في سوريا لا يزال صعبًا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري.وتجري في نور سلطان يومي 15 و16 حزيران / يونيو الجاري المحادثات حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/لافروف-يلتقي-مع-بيدرسون-لبحث-التسوية-السورية--1058697819.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم
روسيا: التسوية السورية ستبقى أولوية لموسكو على الرغم من العملية العسكرية في أوكرانيا
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أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن التسوية السورية ستبقى "أولوية" لروسيا على الرغم من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نور سلطان - سبوتنيك
. وقال لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان: "ربما سمعتم الكثير الآن، يقولون إنه على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا اهتمام روسيا بسوريا ضعف.. أريد أن أقول إنَّ الصراع السوري والتسوية ما زالت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الروسية".
وعلى حد قوله، الوضع في سوريا لا يزال صعبًا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري.
وتجري في نور سلطان يومي 15 و16 حزيران / يونيو الجاري المحادثات حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.