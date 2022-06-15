https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-تطور-لقاحا-جديدا-للجدري-1063646943.html
روسيا تطور لقاحا جديدا للجدري
روسيا تطور لقاحا جديدا للجدري
قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، إن روسيا بدأت عمليات تطوير جديدة على لقاح الجدري بشكل عام. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:59+0000
2022-06-15T12:59+0000
2022-06-15T12:59+0000
روسيا
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وأضاف ردا على سؤال حول تطوير لقاح في روسيا ضد قرود الجدري: "روسيا لديها بالفعل لقاح ضد الجدري. هناك تطورات سوفيتية وأخرى جديدة جارية. نحن ننتج لقاحات على شكل أقراص وأشكال سائلة".وأوضح أوسمكوف أنه في مايو/أيار، أجرت وزارة الصناعة والتجارة أيضا إجراءات لضمات توافر معدات الحماية الشخصية والمضادات الحيوية.وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 1.6 ألف حالة مؤكدة وحوالي 1.5 ألف حالة مشتبه به بالإصابة بجدري القرود في 39 دولة في العالم، ولم يتم تحديد أي حالات لجدري القرود في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الصحة-العالمية-تستجيب-لمطلب-تغيير-تسمية-جدري-القرود-1063635703.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تطور لقاحا جديدا للجدري
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قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، إن روسيا بدأت عمليات تطوير جديدة على لقاح الجدري بشكل عام.
وأضاف ردا على سؤال حول تطوير لقاح في روسيا ضد قرود الجدري: "روسيا لديها بالفعل لقاح ضد الجدري. هناك تطورات سوفيتية وأخرى جديدة جارية. نحن ننتج لقاحات على شكل أقراص وأشكال سائلة".
وأوضح أوسمكوف أنه في مايو/أيار، أجرت وزارة الصناعة والتجارة أيضا إجراءات لضمات توافر معدات الحماية الشخصية والمضادات الحيوية.
وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 1.6 ألف حالة مؤكدة وحوالي 1.5 ألف حالة مشتبه به بالإصابة بجدري القرود في 39 دولة في العالم، ولم يتم تحديد أي حالات لجدري القرود في روسيا.