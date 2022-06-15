عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-تطور-لقاحا-جديدا-للجدري-1063646943.html
روسيا تطور لقاحا جديدا للجدري
روسيا تطور لقاحا جديدا للجدري
قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، إن روسيا بدأت عمليات تطوير جديدة على لقاح الجدري بشكل عام. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:59+0000
2022-06-15T12:59+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/13/1044911307_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_eb2e83dde8294455b49abb491f3710c8.jpg
وأضاف ردا على سؤال حول تطوير لقاح في روسيا ضد قرود الجدري: "روسيا لديها بالفعل لقاح ضد الجدري. هناك تطورات سوفيتية وأخرى جديدة جارية. نحن ننتج لقاحات على شكل أقراص وأشكال سائلة".وأوضح أوسمكوف أنه في مايو/أيار، أجرت وزارة الصناعة والتجارة أيضا إجراءات لضمات توافر معدات الحماية الشخصية والمضادات الحيوية.وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 1.6 ألف حالة مؤكدة وحوالي 1.5 ألف حالة مشتبه به بالإصابة بجدري القرود في 39 دولة في العالم، ولم يتم تحديد أي حالات لجدري القرود في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الصحة-العالمية-تستجيب-لمطلب-تغيير-تسمية-جدري-القرود-1063635703.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/13/1044911307_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_6ab03f300540eaaac2eb83f205efde48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا تطور لقاحا جديدا للجدري

12:59 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورانتشار فيروس "كورونا" في روسيا - اتخاذ عينات للتحاليل في مختبر طبي، ١٧ مارس ٢٠٢٠
انتشار فيروس كورونا في روسيا - اتخاذ عينات للتحاليل في مختبر طبي، ١٧ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، إن روسيا بدأت عمليات تطوير جديدة على لقاح الجدري بشكل عام.
وأضاف ردا على سؤال حول تطوير لقاح في روسيا ضد قرود الجدري: "روسيا لديها بالفعل لقاح ضد الجدري. هناك تطورات سوفيتية وأخرى جديدة جارية. نحن ننتج لقاحات على شكل أقراص وأشكال سائلة".
وأوضح أوسمكوف أنه في مايو/أيار، أجرت وزارة الصناعة والتجارة أيضا إجراءات لضمات توافر معدات الحماية الشخصية والمضادات الحيوية.
وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 1.6 ألف حالة مؤكدة وحوالي 1.5 ألف حالة مشتبه به بالإصابة بجدري القرود في 39 دولة في العالم، ولم يتم تحديد أي حالات لجدري القرود في روسيا.
نظام اكتشاف الإصابة بجدرى القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
الصحة العالمية تستجيب لمطلب تغيير تسمية جدري القرود
11:05 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала