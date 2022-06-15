https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-تعتزم-تنفيذ-مشروع-سنيجينكا-في-القطب-الشمالي-بغض-النظر-عن-موقف-الشركاء-الأجانب-1063619015.html
روسيا تعتزم تنفيذ مشروع "سنيجينكا" في القطب الشمالي بغض النظر عن موقف الشركاء الأجانب
روسيا تعتزم تنفيذ مشروع "سنيجينكا" في القطب الشمالي بغض النظر عن موقف الشركاء الأجانب
قال نيكولاي كورتشونوف، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم تنفيذ مشروع "سنيجينكا" أو (ندفة الثلج) في القطب الشمالي بشكل... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:38+0000
2022-06-15T07:38+0000
2022-06-15T07:38+0000
روسيا
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وأضاف: "تم تعليق مشاركتنا من قبل الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي، لكن العمل المخطط له من قبل الجانب الروسي في مشروع ندفة الثلج (سنيجينكا) مستمر".وأوضح: "إن مفهوم المشروع ومحتواه هو نتيجة المساهمة الفكرية الروسية. لذلك، بغض النظر عما إذا كان الشركاء الأجانب سيشاركون أم لا، سيتم تنفيذ المشروع وفقا للخطة التي وضعت منذ البداية من قبل المنظمات الروسية".ووفقا له، يجب أن تصبح محطة القطب الشمالي الدولية "سنيجينكا" مجمعا مستقلا تماما يعمل على أساس الطاقة المتجددة والهيدروجين (بدون وقود الديزل).ستتألف المحطة من عدة مبان على شكل قبة متصلة بواسطة ممرات، الموقع العام للمباني يشبه من الأعلى ندفة الثلج، ولهذا السبب حصل مشروع المحطة على اسمه.
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روسيا
روسيا تعتزم تنفيذ مشروع "سنيجينكا" في القطب الشمالي بغض النظر عن موقف الشركاء الأجانب
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قال نيكولاي كورتشونوف، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم تنفيذ مشروع "سنيجينكا" أو (ندفة الثلج) في القطب الشمالي بشكل منفرد من قبل روسيا، بغض النظر عن مشاركة الشركاء الأجانب.
وأضاف: "تم تعليق مشاركتنا من قبل الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي، لكن العمل المخطط له من قبل الجانب الروسي في مشروع ندفة الثلج (سنيجينكا) مستمر".
وأوضح: "إن مفهوم المشروع ومحتواه هو نتيجة المساهمة الفكرية الروسية. لذلك، بغض النظر عما إذا كان الشركاء الأجانب سيشاركون أم لا، سيتم تنفيذ المشروع وفقا للخطة التي وضعت منذ البداية من قبل المنظمات الروسية".
ووفقا له، يجب أن تصبح محطة القطب الشمالي الدولية "سنيجينكا" مجمعا مستقلا تماما يعمل على أساس الطاقة المتجددة والهيدروجين (بدون وقود الديزل).
ستتألف المحطة من عدة مبان على شكل قبة متصلة بواسطة ممرات، الموقع العام للمباني يشبه من الأعلى ندفة الثلج، ولهذا السبب حصل مشروع المحطة على اسمه.