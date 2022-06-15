https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-تقول-إن-عملية-تركيا-المحتملة-في-سوريا-زعزعة-للاستقرار-وتدعو-أنقرة-لحل-القضية-سلميا-1063661058.html

روسيا تقول إن عملية تركيا المحتملة في سوريا زعزعة للاستقرار وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا

روسيا تقول إن عملية تركيا المحتملة في سوريا زعزعة للاستقرار وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا

أعلن ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، أن موسكو تعتبر عملية تركيا المحتملة في سوريا خطوة غير عقلانية، وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T15:35+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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15~6 Sputnik World روسيا تقول إن عملية تركيا المحتملة في سوريا زعزعة للاستقرار وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا

وقال لافرنتييف إن روسيا تعتبر العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا "عملاً غير حكيم".وأضاف أنها "قد تتسبب في تصعيد الوضع، وزعزعة الاستقرار"، وذلك بعد ساعات من انتقاد المتحدث باسم الحزب التركي الحاكم "رفض دول حليفة عمليات تركيا ضد الإرهاب".وأشار في بداية محادثات "أستانا" بشأن سوريا إلى أن المشاركين سيناقشون الوضع "على الأرض".في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال العميد هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، إن تركيا أعلنت منذ أكثر من أسبوعين عن عملية عسكرية واسعة النطاق منها في شرق الفرات وفي غرب الفرات، وتريد تركيا من خلالها - كما قالت - أن تسيطر على عفرين وطرد العناصر الكردية المسلحة منها، لكن تبقى قضية منبج التي تعتبرها واشنطن خطا أحمر حيث تشكو تركيا من وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني فيها.وأضاف جابر أن هناك أسبابا معلنة للعملية من قبل تركيا لأنها في حرب طويلة مع العناصر الكردية المسلحة في شرق الفرات إذ تتهدد وحدة سوريا وتركيا والتحرك لوأد هذا المشروع، وتصر تركيا على العملية رغم الرفض لها لأنها تعلم أن لا سوريا الدولة تقبل بإقامة شريط كردي منفصل ولا روسيا كذلك.أطراف الحوار الليبي في القاهرة يسعون لإنجاز قاعدة دستورية لإجراء الانتخاباتيسعى ممثلو البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال محادثاتهم في القاهرة برعاية الأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاق نهائي لإنجاز قاعدة دستورية وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها .وأضافت المعلومات أن المشاورات تضمّنت العمل على حل النقاط الخلافية بين أعضاء مجلس النواب والدولة الليبيين.وطالبت المشاركين بضرورة إنتاج دستور متين ينظم العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنّ ليبيا "تشهد منعطفا حرجا، وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات".وأضاف بلقاسم أنه لا أحد يعلم إذا كانت الأطراف ستكون جادة فيما يتعلق بإلزام أنفسهم بما سيتم الاتفاق عليه فكثيرا ما تم الالتفاف على الاتفاقات بدواع كثيرة، وإذا لم يتم الالتزام فسيكون الاضطرار حينئذ لخطة ستيفاني ويليامز البديلة وهي تشمل إلغاء وجود مجلس النواب والدولة من الأساس.مبادرة من الرئاسات الثلاث بالعراق لإعادة الصدر للعملية السياسيةتوصل اجتماع الرئاسات الثلاث والذي ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، إلى إطلاق مبادرة برعاية صالح لإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العملية السياسية بعدما أمر نواب كتلته بالاستقالة من البرلمان.ويعيش العراق انسداداً سياسياً بعد 8 أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الأكبر من الأصوات، إذ لم تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومطالبة الإطار التنسيقي الذي يبلغ عدد أعضائه 83 نائباً بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة.وقدم نواب الكتلة الصدرية وعددهم 73 نائباً استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نزولاً على طلب الصدر، ووافق الحلبوسي على استقالاتهم الأحد الماضي.وأضاف البدراني أنه بالحديث عن التوافق، لأول مرة يأتي الطرح من قبل أكبر كتلة في البرلمان وهي كتلة التيار الصدري التي لها الأغلبية، ولأول مرة يتبنى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قضية الخروج عن المألوف في السابق في العملية السياسية وهي توزيع الحصص على أساس قوى وأحزاب المكونات الاجتماعية والطائفية والقومية في البلاد.

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