https://arabic.sputniknews.com/20220615/زفاف-عروس-فلسطينية-بين-أنقاض-منزل-عائلتها-الذي-دمرته-إسرائيل-فيديو-1063647138.html
زفاف عروس فلسطينية بين أنقاض منزل عائلتها الذي دمرته إسرائيل... فيديو
زفاف عروس فلسطينية بين أنقاض منزل عائلتها الذي دمرته إسرائيل... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زفاف عروس فلسطينية من منزل عائلتها، الذي دمرته القوات الإسرائيلية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:04+0000
2022-06-15T13:04+0000
2022-06-15T13:04+0000
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وتظهر العروس في المقطع ومعها عريسها، قبل أن يستقلا سيارة الزفاف وسط أغاني الزفاف وزغاريد وتصفيق مجموعة أشخاص حضروا المناسبة وسط أنقاض المنزل المهدوم.يذكر أن عشرات الفلسطينيين من سكان شرق مدينة القدس تظاهروا، يوم الأحد الماضي، قبالة مقر بلدية القدس، رفضا لسياسة هدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص.ورفع المتظاهرون، وبينهم نساء وأطفال صورا لمنازل مهدمة في المدينة المقدسة ولافتات كتب عليها باللغات العربية والإسرائيلية والإنجليزية "لا لسياسة هدم البيوت وتشريد الساكنين" و"لا لتهجير سكان القدس".وغالبية المتظاهرين هم من سكان مبنى يضم 12 وحدة سكنية معرض لخطر وشيك بالهدم في منطقة "وادي قدوم" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى شرق القدس، بحسب ما أفاد عدلي الرشق أحد ساكني المبنى.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
زفاف عروس فلسطينية بين أنقاض منزل عائلتها الذي دمرته إسرائيل... فيديو
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زفاف عروس فلسطينية من منزل عائلتها، الذي دمرته القوات الإسرائيلية.
وتظهر العروس في المقطع ومعها عريسها، قبل أن يستقلا سيارة الزفاف وسط أغاني الزفاف وزغاريد وتصفيق مجموعة أشخاص حضروا المناسبة وسط أنقاض المنزل المهدوم.
يذكر أن عشرات الفلسطينيين من سكان شرق مدينة القدس تظاهروا، يوم الأحد الماضي، قبالة مقر بلدية القدس، رفضا لسياسة هدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص.
ورفع المتظاهرون، وبينهم نساء وأطفال صورا لمنازل مهدمة في المدينة المقدسة ولافتات كتب عليها باللغات العربية والإسرائيلية والإنجليزية "لا لسياسة هدم البيوت وتشريد الساكنين" و"لا لتهجير سكان القدس".
وغالبية المتظاهرين هم من سكان مبنى يضم 12 وحدة سكنية معرض لخطر وشيك بالهدم في منطقة "وادي قدوم"
في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى شرق القدس، بحسب ما أفاد عدلي الرشق أحد ساكني المبنى.