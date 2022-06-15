عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/زفاف-عروس-فلسطينية-بين-أنقاض-منزل-عائلتها-الذي-دمرته-إسرائيل-فيديو-1063647138.html
زفاف عروس فلسطينية بين أنقاض منزل عائلتها الذي دمرته إسرائيل... فيديو
زفاف عروس فلسطينية بين أنقاض منزل عائلتها الذي دمرته إسرائيل... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زفاف عروس فلسطينية من منزل عائلتها، الذي دمرته القوات الإسرائيلية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:04+0000
2022-06-15T13:04+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056780747_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_333a727328c3b5b3af493cbcedd8a9cd.jpg
وتظهر العروس في المقطع ومعها عريسها، قبل أن يستقلا سيارة الزفاف وسط أغاني الزفاف وزغاريد وتصفيق مجموعة أشخاص حضروا المناسبة وسط أنقاض المنزل المهدوم.يذكر أن عشرات الفلسطينيين من سكان شرق مدينة القدس تظاهروا، يوم الأحد الماضي، قبالة مقر بلدية القدس، رفضا لسياسة هدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص.ورفع المتظاهرون، وبينهم نساء وأطفال صورا لمنازل مهدمة في المدينة المقدسة ولافتات كتب عليها باللغات العربية والإسرائيلية والإنجليزية "لا لسياسة هدم البيوت وتشريد الساكنين" و"لا لتهجير سكان القدس".وغالبية المتظاهرين هم من سكان مبنى يضم 12 وحدة سكنية معرض لخطر وشيك بالهدم في منطقة "وادي قدوم" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى شرق القدس، بحسب ما أفاد عدلي الرشق أحد ساكني المبنى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056780747_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7bb71afc96e63fd7ad141469f7a7b5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

زفاف عروس فلسطينية بين أنقاض منزل عائلتها الذي دمرته إسرائيل... فيديو

13:04 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanسيدة تنظر إلى أنقاض منزل فلسطيني هدمته بلدية القدس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، 19 يناير 2022. قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء الأهالي الفلسطينيين من الممتلكات المتنازع عليها وهدم المبنى، أيام بعد مواجهة متوترة.
سيدة تنظر إلى أنقاض منزل فلسطيني هدمته بلدية القدس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، 19 يناير 2022. قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء الأهالي الفلسطينيين من الممتلكات المتنازع عليها وهدم المبنى، أيام بعد مواجهة متوترة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زفاف عروس فلسطينية من منزل عائلتها، الذي دمرته القوات الإسرائيلية.
وتظهر العروس في المقطع ومعها عريسها، قبل أن يستقلا سيارة الزفاف وسط أغاني الزفاف وزغاريد وتصفيق مجموعة أشخاص حضروا المناسبة وسط أنقاض المنزل المهدوم.
يذكر أن عشرات الفلسطينيين من سكان شرق مدينة القدس تظاهروا، يوم الأحد الماضي، قبالة مقر بلدية القدس، رفضا لسياسة هدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص.
ورفع المتظاهرون، وبينهم نساء وأطفال صورا لمنازل مهدمة في المدينة المقدسة ولافتات كتب عليها باللغات العربية والإسرائيلية والإنجليزية "لا لسياسة هدم البيوت وتشريد الساكنين" و"لا لتهجير سكان القدس".
وغالبية المتظاهرين هم من سكان مبنى يضم 12 وحدة سكنية معرض لخطر وشيك بالهدم في منطقة "وادي قدوم" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى شرق القدس، بحسب ما أفاد عدلي الرشق أحد ساكني المبنى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала