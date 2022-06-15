https://arabic.sputniknews.com/20220615/زلزال-بقوة-59-يشعر-به-سكان-الإمارات-مركزه-جنوب-إيران-1063617749.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يشعر به سكان الإمارات ومركزه جنوب إيران
زلزال بقوة 5.9 درجة يشعر به سكان الإمارات ومركزه جنوب إيران
شعر سكان الإمارات، صباح الأربعاء، بهزة أرضية ضربت جنوب إيران. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:12+0000
2022-06-15T07:12+0000
2022-06-15T07:14+0000
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ونشر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، خريطة تظهر مركز الزلزال، قائلا إن قوته بلغت 5.9 على مقياس ريختر ووقع على عمق 10 كيلومترات.وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة 10:06 بالتوقيت المحلي.وأشار إلى أن موقع الزلزال جنوب إيران.وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان إيران أن "زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب، الثلاثاء، مدينة وميناء جارك بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)".وقال مدير هيئة الطوارئ في المحافظة إن "هذا الزلزال لم يسفر عن أي خسائر".
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, العالم العربي
زلزال بقوة 5.9 درجة يشعر به سكان الإمارات ومركزه جنوب إيران
07:12 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
شعر سكان الإمارات، صباح الأربعاء، بهزة أرضية ضربت جنوب إيران.
ونشر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، خريطة تظهر مركز الزلزال، قائلا إن قوته بلغت 5.9 على مقياس ريختر ووقع على عمق 10 كيلومترات.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة 10:06 بالتوقيت المحلي.
وأشار إلى أن موقع الزلزال جنوب إيران.
كما أوضح البيان أن الزلزال كان "محسوسا في الدولة وليس له تأثير عليها".
وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان إيران
أن "زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب، الثلاثاء، مدينة وميناء جارك بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)".
وقال مدير هيئة الطوارئ في المحافظة إن "هذا الزلزال لم يسفر عن أي خسائر".