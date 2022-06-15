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https://arabic.sputniknews.com/20220615/زلزال-ثالث-يضرب-جنوبي-إيران-خلال-يوم-1063661277.html
زلزال ثالث يضرب جنوبي إيران خلال يوم
زلزال ثالث يضرب جنوبي إيران خلال يوم
ضربت 3 هزات أرضية، جنوبي إيران، اليوم الأربعاء، بقوة تخطت 4 درجات بمقياس "ريختر". 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:27+0000
2022-06-15T15:27+0000
إيران
أخبار إيران
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بتعرض ميناء جارك بمحافظة هرمزكان، جنوبي إيران، اليوم، لزلزال جديد بلغت شدته 4.3 درجات على مقياس "ريختر".وكشف مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن هذه الهزة وقعت في الساعة الخامسة و46 دقيقة و42 ثانية من مساء اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.ووقع مركز الهزة الأرضية، في عمق 13 كم عن سطح الارض.ووقع زلزالان، اليوم في ميناء ومدينة جارك، بقوة 4.5 و4.4 درجات على مقياس ريختر، كما هزّ زلزال بقوة 4.4 درجات المنطقة ذاتها مساء أمس الثلاثاء، ولم يسفر عن أي خسائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/زلزال-بقوة-59-يشعر-به-سكان-الإمارات-مركزه-جنوب-إيران-1063617749.html
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إيران, أخبار إيران

زلزال ثالث يضرب جنوبي إيران خلال يوم

15:27 GMT 15.06.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo
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ضربت 3 هزات أرضية، جنوبي إيران، اليوم الأربعاء، بقوة تخطت 4 درجات بمقياس "ريختر".
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بتعرض ميناء جارك بمحافظة هرمزكان، جنوبي إيران، اليوم، لزلزال جديد بلغت شدته 4.3 درجات على مقياس "ريختر".
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07:12 GMT
وكشف مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن هذه الهزة وقعت في الساعة الخامسة و46 دقيقة و42 ثانية من مساء اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي.
ووقع مركز الهزة الأرضية، في عمق 13 كم عن سطح الارض.
ووقع زلزالان، اليوم في ميناء ومدينة جارك، بقوة 4.5 و4.4 درجات على مقياس ريختر، كما هزّ زلزال بقوة 4.4 درجات المنطقة ذاتها مساء أمس الثلاثاء، ولم يسفر عن أي خسائر.
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