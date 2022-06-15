زوار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يتمكنون من تذوق الآيس كريم المصنع خصيصا لبوتين
12:45 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتناولان "آيس كريم" في معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
يستطيع زوار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تذوق الآيس كريم المعالج والمصنع خصيصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مجاني.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن جميع زوار المعرض يستطيعون تذوق هذا الآيس كريم الشهي، الذي تم إعداده سابقا بشكل خاص للرئيس الروسي على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
وفقا للتقاليد الروسية، اشترى بوتين من هذا الآيس كريم الذي يحمل اسم "كروفكا إيز كرونوفكي" العام الماضي خلال معرض ماكس الجوي، وقدمه لضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتريان "آيس كريم" في معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتريان "آيس كريم" في معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
وعلى الرغم من عدم وجود ازدحام كبير حاليا في المعرض، إلا أن مركز المبيع شهد إقبالا جيدا بهدف تجربة هذه المثلجات الفريدة.
وسأل مراسل "سبوتنيك" الزوار حول انطباعهم بعد تناول هذه المثلجات، حيث أكد المشاركون أنه لذيذ بالفعل ومميز.
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتناولان "آيس كريم" في معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتناولان "آيس كريم" في معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
في وقت سابق، قال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، إن هذا الآيس كريم يتم تصديره بالفعل إلى 16 دولة، منها بلجيكا وأمريكا وإسبانيا وإسرائيل وتايلاند وكندا.