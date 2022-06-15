https://arabic.sputniknews.com/20220615/سبيربنك-يعيد-خدمة-الدفع-عبر-الهاتف--1063624119.html
"سبيربنك" يعيد خدمة الدفع عبر الهاتف
"سبيربنك" يعيد خدمة الدفع عبر الهاتف
قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك" كيريل تساريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن سبيربنك في الربع الرابع من السنة سيعيد خدمة الدفع باستخدام "سبيرباي"... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:45+0000
2022-06-15T08:45+0000
2022-06-15T08:51+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
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وأضاف: "لدينا "سبيرباي" كوسيلة للدفع عبر الإنترنت، ونحن نرى نمو المستخدمين. وفي الربع الرابع، نخطط للعودة إلى استخدامه كوسيلة للدفع عن طريق الهاتف".وتابع: "الآن، كخيار بديل، يمكن للعملاء على دائرة الرقابة الداخلية دفع ثمن المشتريات باستخدام "سبيرباي"، نحن نعمل بنشاط على تطوير طرق الدفع هذه عبر الهاتف".تم إطلاق نظام خدمات الدفع سبيرباي من قبل سبيربنك في صيف عام 2020، إنها تسمح بدفع ثمن المشتريات عبر الإنترنت وفي المتاجر العادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/زاخاروفا-تأميم-أصول-سبيربنك-في-أوكرانيا-هو-سرقة-1062398806.html
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روسيا, منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
"سبيربنك" يعيد خدمة الدفع عبر الهاتف
08:45 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك" كيريل تساريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن سبيربنك في الربع الرابع من السنة سيعيد خدمة الدفع باستخدام "سبيرباي" للهواتف الذكية الروبوت.
وأضاف: "لدينا "سبيرباي" كوسيلة للدفع عبر الإنترنت، ونحن نرى نمو المستخدمين. وفي الربع الرابع، نخطط للعودة إلى استخدامه كوسيلة للدفع عن طريق الهاتف".
وتابع: "الآن، كخيار بديل، يمكن للعملاء على دائرة الرقابة الداخلية دفع ثمن المشتريات باستخدام "سبيرباي"، نحن نعمل بنشاط على تطوير طرق الدفع هذه عبر الهاتف".
تم إطلاق نظام خدمات الدفع سبيرباي من قبل سبيربنك في صيف عام 2020، إنها تسمح بدفع ثمن المشتريات عبر الإنترنت وفي المتاجر العادية.