https://arabic.sputniknews.com/20220615/سفير-اليمن-لدى-موسكو-نشجع-المؤسسات-الروسية-على-أن-يكون-لها-دور-في-إعادة-إعمار-اليمن-1063647728.html

سفير اليمن لدى موسكو: نشجع المؤسسات الروسية على أن يكون لها دور في إعادة إعمار اليمن

سفير اليمن لدى موسكو: نشجع المؤسسات الروسية على أن يكون لها دور في إعادة إعمار اليمن

دعا السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية، أحمد سالم الوحيشي، المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الروسية على المشاركة في عمليات إعادة الإعمار في اليمن، خاصة مع تثبيت... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T13:11+0000

2022-06-15T13:11+0000

2022-06-15T13:11+0000

العالم

الحرب على اليمن

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موسكو - سبوتنيك. وقال الوحيشي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، إن "أطلعنا الأصدقاء الروس على آخر التطورات، وهي تطورات هامة لأنها بعد سنوات تحققت الهدنة على مدى الشهرين الماضيين، واليوم جددت لشهرين آخرين، والحكومة تبذل كل جهودها في سبيل السلام".وأضاف الوحيشي: "هذا السلام يفتح آفاقا لإعادة الإعمار في اليمن، وآفاق لدور كبير للمؤسسات الاقتصادية الرسمية والروسية أن تشارك في إعادة الإعمار، وهذا أمر ليس غريب لأن لها بصمة في بلادنا، ومنذ زمن بعيد شاركت في مشاريع عملاقة في بلادنا مثل بناء ميناء الحديدة، أو شق طريق تعز، أو استصلاح الأراضي في حضرموت، أو استثمارات نفطية، فنعتقد أن هذه الشركات الروسية، ستأتي إلى اليمن الذي تعرفه جيدا، وكان لها أنشطة فيه، ومعاودة النشاط سيكون أمرا طبيعيا، وسيكون أمر مربح ومجد اقتصاديا لها، باعتبار أنها قد اشتغلت في هذه المجالات".وحول مشاركة الشركات الروسية في حل أزمة الطاقة باليمن، قال الوحيشي: "موضوع الطاقة اليوم ليس يمنيا فقط وإنما عالمي، وروسيا بلد منضم لأوبك+ مع دول الخليج ولديها تقنيات نفذتها في مشاريع الطاقة، ويمكن أن تماثل الاستثمار في هذا المجال، لذلك نحن نشجعها على أن يكون لها دور في إعادة الإعمار في بلادنا من خلال مؤسساتها الاقتصادية والاستثمارية".كما لفت السفير اليمني إلى مشاركة روسيا في حل أزمة الغذاء باليمن، قال إن "الجانب الروسي أكد لنا بما لا يدع مجال للشك أنه مهتم بالأمن الغذائي عالميا وإقليميا وأيضا بالشرق الأوسط وبلادنا جزء منه، وسيقدمون كل التسهيلات للتجار اليمنيين لتنفيذ العقود التي أبرموها على هذا الصعيد، ونحن نتابع هذا ونشجع هذا".يذكر أنه في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل.

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العالم, الحرب على اليمن