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https://arabic.sputniknews.com/20220615/سفير-روسيا-لدى-الولايات-المتحدة-البنتاغون-يبدي-الاستعداد-للتصعيد-1063630202.html
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: البنتاغون يبدي الاستعداد للتصعيد
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: البنتاغون يبدي الاستعداد للتصعيد
ندد السفير الروسي بما جاء في تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن توريد راجمات صواريخ لأوكرانيا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T09:42+0000
2022-06-15T09:42+0000
رصد عسكري
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وأعرب السفير أناتولي أنتونوف عبر حسابه في تلغرام عن قلقه حيال إمكانية تسليم المزيد من الأسلحة البعيدة المدى إلى نظام الحكم في كييف، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الأمريكيين لا يسعون إلى تسوية الصراع الأوكراني وإنما يريدون تصعيده.وأشار إلى أن مسؤولي البنتاغون يتصنعون أنهم لا يعرفون شيئا عن استخدام الأسلحة التي تملكها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في منطقة دونباس.وكان متحدث الرئاسة الروسية قد لفت اهتمام كل مَن يهمه الأمر إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لم يبر بوعوده بحل نزاع دونباس بالطرق السلمية.
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رصد عسكري

سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: البنتاغون يبدي الاستعداد للتصعيد

09:42 GMT 15.06.2022
© Photo / Edward L. Cooperراجمات صواريخ
راجمات صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Photo / Edward L. Cooper
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ندد السفير الروسي بما جاء في تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن توريد راجمات صواريخ لأوكرانيا.
وأعرب السفير أناتولي أنتونوف عبر حسابه في تلغرام عن قلقه حيال إمكانية تسليم المزيد من الأسلحة البعيدة المدى إلى نظام الحكم في كييف، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الأمريكيين لا يسعون إلى تسوية الصراع الأوكراني وإنما يريدون تصعيده.
وأشار إلى أن مسؤولي البنتاغون يتصنعون أنهم لا يعرفون شيئا عن استخدام الأسلحة التي تملكها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في منطقة دونباس.
وكان متحدث الرئاسة الروسية قد لفت اهتمام كل مَن يهمه الأمر إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لم يبر بوعوده بحل نزاع دونباس بالطرق السلمية.
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