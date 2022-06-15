https://arabic.sputniknews.com/20220615/سلطات-خيرسون-إقبال-كبير-وطلب-قياسي-على-الجنسية-الروسية-من-سكان-المنطقة-1063614690.html

سلطات خيرسون: إقبال كبير وطلب قياسي على الجنسية الروسية من سكان المنطقة

سلطات خيرسون: إقبال كبير وطلب قياسي على الجنسية الروسية من سكان المنطقة

كشف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، عن إقبال قياسي من السكان للحصول على الجنسية وجواز السفر والوثائق الرسمية الروسية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T05:12+0000

2022-06-15T05:12+0000

2022-06-15T05:12+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "هناك الكثير من الطلبات، حيث يرغب المزيد من الناس في الحصول على جنسية الروسية ويقف السكان يوميا في خيرسون في طوابير جماعية لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية الروسية".وأضاف ستريموسوف: "يقدم السكان على ذلك لأنهم على دراية أن روسيا تستطيع أن تحميهم وتطعمهم وتقدم اجتماعيا لكل شخص ما يحتاجه في بلده، حيث يكون الشخص هو أعلى قيمة اجتماعية في الدولة".وبحسب ستريموسوف تم تقديم أكثر من 10 آلاف طلب للحصول على الجنسية الروسية، "كل يوم يستلم الناس الجوازات وتزداد الطوابير لذلك نعمل على زيادة عدد المراكز الإدارية لاستلام الوثائق".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم