https://arabic.sputniknews.com/20220615/سويسرا-تعيد-فتح-مجالها-الجوي-بعد-إغلاقه-لساعات-1063619782.html
سويسرا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لساعات
سويسرا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لساعات
أعادت سويسرا فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب عطل فني في نظام المراقبة الجوية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:54+0000
2022-06-15T07:54+0000
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وقالت خدمة المراقبة الجوية السويسرية "Skyguide" في بيان عبر تويتر: "تم حل العطل الفني".وأضافت أن "إغلاق المجال الجوي رُفع في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش)".كما عبرت عن أسفها لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها، وكذلك على الركاب في المطارين الوطنيين.وتابعت: "نحن نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الرحلات الجوية بكفاءة وتقليل التأخير إلى الحد الأدنى".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سويسرا توقف عمليات الإقلاع والهبوط لجميع رحلاتها الجوية فجأة، بسبب عطل فني في نظام المراقبة الجوية أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيوريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/-إغلاق-المجال-الجوي-السويسري-حتى-إشعار-آخر-بسبب-عطل-في-نظام-المراقبة-الجوية-1063615538.html
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سويسرا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لساعات
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أعادت سويسرا فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب عطل فني في نظام المراقبة الجوية.
وقالت خدمة المراقبة الجوية السويسرية "Skyguide" في بيان عبر تويتر: "تم حل العطل الفني".
وأضافت أن "إغلاق المجال الجوي رُفع في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش)".
وأكدت أن "المجال الجوي السويسري مفتوح الآن مرة أخرى والحركة الجوية فوق سويسرا عادت لطبيعتها"، مشيرة إلى استئناف العمليات في مطاري جنيف وزيوريخ.
كما عبرت عن أسفها لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها، وكذلك على الركاب في المطارين الوطنيين.
وتابعت: "نحن نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الرحلات الجوية بكفاءة وتقليل التأخير إلى الحد الأدنى".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سويسرا
توقف عمليات الإقلاع والهبوط لجميع رحلاتها الجوية فجأة، بسبب عطل فني في نظام المراقبة الجوية أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيوريخ.