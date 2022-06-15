عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/شاب-مصري-يثير-ضجة-بعد-رقصه-داخل-مسجد-والداخلية-تتحرك-1063647260.html
شاب مصري يثير ضجة بعد رقصه داخل مسجد... والداخلية تتحرك
شاب مصري يثير ضجة بعد رقصه داخل مسجد... والداخلية تتحرك
أثار شاب مصري، ضجة واسعة، بعد نشره مقطع فيديو له وهو يرقص داخل مسجد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:06+0000
2022-06-15T13:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/65/1036276588_0:500:3408:2417_1920x0_80_0_0_326cdee44f3047c05dc6d5155d8603bf.jpg
وأعلنت وزارة الداخلية، أن رجال الأمن يفحصون فيديو لشاب يرقص ويغني فى مسجد، بحسب موقع "الدستور".وأضافت الوزارة، أن أجهزة الأمن تفحص صحة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ظهور شاب يرقص على الأغاني الشعبي داخل مسجد.وتابعت أن "أجهزة الأمن تتحرى من مكان وتوقيت تصوير الفيديو تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والثوابت الدينية، فيما لم تتلقَ أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن".وأوضحت: "رصدت المتابعة الأمنية، انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، ما أثار استياء المواطنين، وطالبوا بمعاقبة الشاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الداخلية-المصرية-تكشف-علاقة-الإخوان-بفيديو-أثار-جدلا-1062971672.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/65/1036276588_140:0:3363:2417_1920x0_80_0_0_34c30e6fa59da0c3c5aa43329266bcc4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

شاب مصري يثير ضجة بعد رقصه داخل مسجد... والداخلية تتحرك

13:06 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Amr Nabilالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أثار شاب مصري، ضجة واسعة، بعد نشره مقطع فيديو له وهو يرقص داخل مسجد.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن رجال الأمن يفحصون فيديو لشاب يرقص ويغني فى مسجد، بحسب موقع "الدستور".
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
الداخلية المصرية تكشف علاقة الإخوان بفيديو أثار جدلا
1 يونيو, 16:45 GMT
وأضافت الوزارة، أن أجهزة الأمن تفحص صحة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ظهور شاب يرقص على الأغاني الشعبي داخل مسجد.
وتابعت أن "أجهزة الأمن تتحرى من مكان وتوقيت تصوير الفيديو تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والثوابت الدينية، فيما لم تتلقَ أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن".
وأوضحت: "رصدت المتابعة الأمنية، انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، ما أثار استياء المواطنين، وطالبوا بمعاقبة الشاب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала