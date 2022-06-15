https://arabic.sputniknews.com/20220615/شاب-مصري-يثير-ضجة-بعد-رقصه-داخل-مسجد-والداخلية-تتحرك-1063647260.html
شاب مصري يثير ضجة بعد رقصه داخل مسجد... والداخلية تتحرك
شاب مصري يثير ضجة بعد رقصه داخل مسجد... والداخلية تتحرك
أثار شاب مصري، ضجة واسعة، بعد نشره مقطع فيديو له وهو يرقص داخل مسجد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:06+0000
2022-06-15T13:06+0000
2022-06-15T13:06+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية، أن رجال الأمن يفحصون فيديو لشاب يرقص ويغني فى مسجد، بحسب موقع "الدستور".وأضافت الوزارة، أن أجهزة الأمن تفحص صحة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ظهور شاب يرقص على الأغاني الشعبي داخل مسجد.وتابعت أن "أجهزة الأمن تتحرى من مكان وتوقيت تصوير الفيديو تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والثوابت الدينية، فيما لم تتلقَ أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن".وأوضحت: "رصدت المتابعة الأمنية، انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، ما أثار استياء المواطنين، وطالبوا بمعاقبة الشاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الداخلية-المصرية-تكشف-علاقة-الإخوان-بفيديو-أثار-جدلا-1062971672.html
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شاب مصري يثير ضجة بعد رقصه داخل مسجد... والداخلية تتحرك
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أثار شاب مصري، ضجة واسعة، بعد نشره مقطع فيديو له وهو يرقص داخل مسجد.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن رجال الأمن يفحصون فيديو لشاب يرقص ويغني فى مسجد، بحسب موقع "الدستور".
وأضافت الوزارة، أن أجهزة الأمن تفحص صحة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ظهور شاب يرقص على الأغاني الشعبي داخل مسجد.
وتابعت أن "أجهزة الأمن تتحرى من مكان وتوقيت تصوير الفيديو تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والثوابت الدينية، فيما لم تتلقَ أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن".
وأوضحت: "رصدت المتابعة الأمنية، انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، ما أثار استياء المواطنين، وطالبوا بمعاقبة الشاب".