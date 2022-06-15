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https://arabic.sputniknews.com/20220615/شركة-إيكيا-تقلص-أعمالها-في-روسيا-وتسرح-بعض-الموظفين-1063651055.html
شركة "إيكيا" تقلص أعمالها في روسيا وتسرح بعض الموظفين
شركة "إيكيا" تقلص أعمالها في روسيا وتسرح بعض الموظفين
قررت شركة الأثاث والسلع المنزلية "إيكيا" تقليص أعمالها في روسيا وتسريح بعض الموظفين، كما تعتزم البحث عن ملاك جدد لهم. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:42+0000
2022-06-15T13:42+0000
روسيا
إيكيا
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وقالت الخدمة الصحفية للشركة لموقع "RBC": "ستعمل إيكيا على تقليص حجم أعمالها في روسيا، وتسريح جزء من موظفيها والبدء في البحث عن مالكين جدد لجميع المصانع الروسية الأربعة الموجودة في مناطق موسكو ولينينغراد وكيروف ونوفغورود".وأضافت الشركة أنها ستنظم بيع السلع المنزلية في المستودعات كجزء من دعم إجراءات الأعمال. سيتم الإعلان عن التواريخ لاحقًا على موقع "إيكيا" الإلكتروني. وأكدت الخدمة الصحفية للشركة أن الوضع مع سلاسل التوريد والعمليات التجارية في العالم قد تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.وختمت الشركة بالقول: "وفي ضوء ذلك لا نرى إمكانية استئناف المبيعات في المستقبل المنظور. نتيجة لذلك قررت الشركة تقليص حجم الأعمال في روسيا. "هذا قرار صعب لكننا نعتقد أنه ضروري".يذكر أن شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث أغلقت في شهر مارس/آذار الماضي أنشطتها في روسيا وبيلاروس، ما يؤثر على ما يقرب من 15 ألف موظف و17 متجرا.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/مايكروسوفت-تقلص-نشاطها-في-روسيا-بسبب-العقوبات-المفروضة-من-الغرب-1063269747.html
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روسيا, إيكيا

شركة "إيكيا" تقلص أعمالها في روسيا وتسرح بعض الموظفين

13:42 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Jens Meyerشركة "إيكيا" السويدية للأثاث المنزلي
شركة إيكيا السويدية للأثاث المنزلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Jens Meyer
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قررت شركة الأثاث والسلع المنزلية "إيكيا" تقليص أعمالها في روسيا وتسريح بعض الموظفين، كما تعتزم البحث عن ملاك جدد لهم.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة لموقع "RBC": "ستعمل إيكيا على تقليص حجم أعمالها في روسيا، وتسريح جزء من موظفيها والبدء في البحث عن مالكين جدد لجميع المصانع الروسية الأربعة الموجودة في مناطق موسكو ولينينغراد وكيروف ونوفغورود".
وأضافت الشركة أنها ستنظم بيع السلع المنزلية في المستودعات كجزء من دعم إجراءات الأعمال. سيتم الإعلان عن التواريخ لاحقًا على موقع "إيكيا" الإلكتروني. وأكدت الخدمة الصحفية للشركة أن الوضع مع سلاسل التوريد والعمليات التجارية في العالم قد تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وختمت الشركة بالقول: "وفي ضوء ذلك لا نرى إمكانية استئناف المبيعات في المستقبل المنظور. نتيجة لذلك قررت الشركة تقليص حجم الأعمال في روسيا. "هذا قرار صعب لكننا نعتقد أنه ضروري".
يذكر أن شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث أغلقت في شهر مارس/آذار الماضي أنشطتها في روسيا وبيلاروس، ما يؤثر على ما يقرب من 15 ألف موظف و17 متجرا.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
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