https://arabic.sputniknews.com/20220615/شركة-تشغيل-سوق-الطاقة-الأسترالية-تعلن-تعليق-العمل-في-سوق-الكهرباء-الوطنية-1063651336.html
شركة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية تعلن تعليق العمل في سوق الكهرباء الوطنية
شركة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية تعلن تعليق العمل في سوق الكهرباء الوطنية
أعلنت شركة مشغل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO)، اليوم الأربعاء، تعليق العمل في سوق الكهرباء الوطنية في جميع أنحاء أستراليا لضمان إمدادات مستقرة من الكهرباء على... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:38+0000
2022-06-15T13:38+0000
2022-06-15T13:38+0000
العالم
أستراليا
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وقال المشغل في بيان: "اتخذت AEMO هذه الخطوة لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في تشغيل السوق الفورية مع ضمان إمداد آمن وموثوق به من الكهرباء للمستهلكين وفقًا لقواعد الكهرباء الوطنية NER".ووفقا للمشغل سيتم وضع جدول تسعير للكهرباء محدد مسبقًا لكل منطقة في أستراليا وستتلقى الشركات تعويضات عن فترات التعليق.وقال دانيال ويسترمان الرئيس التنفيذي لشركة "AEMO": "في الوضع الحالي، يعد تعليق السوق هو أفضل طريقة لضمان إمداد موثوق بالكهرباء للمنازل والشركات الأسترالية".وفقًا لـ "AEMO"، يكون التعليق مؤقتًا وبمجرد أن تسمح الظروف بذلك، سيستأنف المشغل عمل السوق وفقًا للقواعد العادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا
شركة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية تعلن تعليق العمل في سوق الكهرباء الوطنية
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أعلنت شركة مشغل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO)، اليوم الأربعاء، تعليق العمل في سوق الكهرباء الوطنية في جميع أنحاء أستراليا لضمان إمدادات مستقرة من الكهرباء على خلفية أزمة الكهرباء.
وقال المشغل في بيان: "اتخذت AEMO هذه الخطوة لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في تشغيل السوق الفورية مع ضمان إمداد آمن وموثوق به من الكهرباء للمستهلكين وفقًا لقواعد الكهرباء الوطنية NER".
ووفقا للمشغل سيتم وضع جدول تسعير للكهرباء محدد مسبقًا لكل منطقة في أستراليا وستتلقى الشركات تعويضات عن فترات التعليق.
وقال دانيال ويسترمان الرئيس التنفيذي لشركة "AEMO": "في الوضع الحالي، يعد تعليق السوق هو أفضل طريقة لضمان إمداد موثوق بالكهرباء للمنازل والشركات الأسترالية".
وفقًا لـ "AEMO"، يكون التعليق مؤقتًا وبمجرد أن تسمح الظروف بذلك، سيستأنف المشغل عمل السوق وفقًا للقواعد العادية.