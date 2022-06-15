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https://arabic.sputniknews.com/20220615/شركة-طيران-أوروبية-تتراجع-عن-إجراء-عنصري-بحق-المسافرين-الأفارقة-بعد-غضب-واسع-1063641491.html
شركة طيران أوروبية تتراجع عن إجراء "عنصري" بحق المسافرين الأفارقة بعد غضب واسع
شركة طيران أوروبية تتراجع عن إجراء "عنصري" بحق المسافرين الأفارقة بعد غضب واسع
ألغت شركة "ريا إير" اختبار اللغة الأفريقانية الذي فرضته على المسافرين من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثارت سخرية واتهامات بالتمييز العنصري من قبل... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:51+0000
2022-06-15T11:51+0000
العالم
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وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي للشركة، مساء أمس الثلاثاء، إن شركة الطيران ستنهي الاختبار، الذي نفذته الأسبوع الماضي، "لأنه لا معنى له"، بحسب "فايننشال تايمز".يطلب الاختبار من مواطني جنوب أفريقيا الإجابة عن أسئلة المعرفة العامة في ثالث أكثر لغة تحدثا في البلاد قبل أن يتمكنوا من ركوب طائراتها.وقال مسافرون من جنوب أفريقيا، وكثير منهم لا يتحدثون اللغة الأفريقانية، إنهم شعروا بالحيرة والإذلال من الاختبار، الذي قالت "ريان إير" إنه مبرر بسبب ازدياد جوازات السفر الجنوب أفريقية المزورة.أثارت سياسة "رايان إير" ذكريات مؤلمة في جنوب أفريقيا، حيث فرضت الأفريقانية على السود في البلاد في ظل نظام الفصل العنصري، وأصبح الدستور الديمقراطي اليوم يحمي 11 لغة رسمية نتيجة لذلك.قال مجلس اللغة لعموم جنوب أفريقيا هذا الشهر إن "تصرفات ريان إير تذكرنا بالإخضاع المنهجي الاستعماري والفصل العنصري للمتحدثين بلغات أخرى، وخاصة السود".
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العالم

شركة طيران أوروبية تتراجع عن إجراء "عنصري" بحق المسافرين الأفارقة بعد غضب واسع

11:51 GMT 15.06.2022
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© Sputnik . Vladislav Vodnev
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ألغت شركة "ريا إير" اختبار اللغة الأفريقانية الذي فرضته على المسافرين من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثارت سخرية واتهامات بالتمييز العنصري من قبل أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا.
وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي للشركة، مساء أمس الثلاثاء، إن شركة الطيران ستنهي الاختبار، الذي نفذته الأسبوع الماضي، "لأنه لا معنى له"، بحسب "فايننشال تايمز".
يطلب الاختبار من مواطني جنوب أفريقيا الإجابة عن أسئلة المعرفة العامة في ثالث أكثر لغة تحدثا في البلاد قبل أن يتمكنوا من ركوب طائراتها.
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وقال مسافرون من جنوب أفريقيا، وكثير منهم لا يتحدثون اللغة الأفريقانية، إنهم شعروا بالحيرة والإذلال من الاختبار، الذي قالت "ريان إير" إنه مبرر بسبب ازدياد جوازات السفر الجنوب أفريقية المزورة.
أثارت سياسة "رايان إير" ذكريات مؤلمة في جنوب أفريقيا، حيث فرضت الأفريقانية على السود في البلاد في ظل نظام الفصل العنصري، وأصبح الدستور الديمقراطي اليوم يحمي 11 لغة رسمية نتيجة لذلك.
قال مجلس اللغة لعموم جنوب أفريقيا هذا الشهر إن "تصرفات ريان إير تذكرنا بالإخضاع المنهجي الاستعماري والفصل العنصري للمتحدثين بلغات أخرى، وخاصة السود".
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