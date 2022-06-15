https://arabic.sputniknews.com/20220615/شركة-طيران-إسبانية-تطلق-لأول-مرة-سفينة-هوائية-تتسع-لـ100-مقعد-1063667736.html

شركة طيران إسبانية تطلق لأول مرة سفينة هوائية تتسع لـ100 مقعد

شركة طيران إسبانية تطلق لأول مرة سفينة هوائية تتسع لـ100 مقعد

أصبحت شركة "إير نوسترم" الإسبانية أول شركة طيران تطلق رحلات بسفن الهيليم الهوائية تتسع لـ100 مقعد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T16:55+0000

2022-06-15T16:55+0000

2022-06-15T16:55+0000

مجتمع

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وقالت "فرانس برس" إن سفن الهيليوم الهوائية تطلق عُشر الانبعاثات الضارة التي تنتجها الطائرات النفاثة التقليدية، بحسب ما أعلنت شركة "هايبرد آير فيكيلز" (HAV) البريطانية المصنعة لتلك السفن الهوائية.وقال متحدث باسم الشركة البريطانية إن شركته وقعت صفقة مع شركة "إير نوسترم" لاستئجار 10 سفن هوائية من المقرر تسليمها اعتبارا من عام 2026 في صفقة تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار.تهدف شركة الطيران الإسبانية إلى أن تصبح عميل لشركة "HAV" لتنويع أسطولها المحلي، باستخدام تلك السفن الهوائية في الخطوط الجوية المحلية.ومن المنتظر أن توفر الشركة البريطانية المصنعة 1800 وظيفة في منشآتها في جنوب يوركشاير، شمالي إنجلترا، عندما تبدأ الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.تحتوي السفينة الهوائية التي تبدو وكأنها منطاد عملاق، على جسم مملوء بالهيليوم وسيتم دفعها بواسطة مزيج من المحركات التي تعمل بالكهرباء والوقود، وذلك بهدف التحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2030.يشار إلى أن تلك السفن الهوائية يمكنها البقاء في الهواء لمدة خمسة أيام والسفر بسرعات قصوى تبلغ 130 كيلومترًا (80 ميلاً) في الساعة، بمدى يزيد عن 7000 كيلومتر.قال الرئيس التنفيذي لشركة "HAV" توم جراندي في بيان: "تم تصميم السفن الهوائية الجديدة آيرلاندر لتقديم مستقبل أفضل لخدمات الطيران المستدامة، وتمكين شبكات النقل الجديدة من توفير خيارات نمو سريع لعملائنا".وقالت شركة الطيران في بيان منفصل، يوم الأربعاء، إن السفن الهوائية المنتظرة المخطط لها، ستستخدم وقودا أقل بكثير من الطائرات العادية، حيث ستعمل على تقليل الانبعاثات بشكل كبير.

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