https://arabic.sputniknews.com/20220615/شولتز-يعتقد-أن-تقليص-إمدادات-الغاز-عبر-خط-التيار-الشمالي-يعود-لأسباب-سياسية-1063650309.html
شولتز يعتقد أن تقليص إمدادات الغاز عبر خط التيار الشمالي "يعود لأسباب سياسية"
شولتز يعتقد أن تقليص إمدادات الغاز عبر خط التيار الشمالي "يعود لأسباب سياسية"
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يعتقد أن تقليص إمدادات الغاز الروسي عبر خط "التيار... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:24+0000
2022-06-15T13:24+0000
2022-06-15T13:24+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_0:0:1593:896_1920x0_80_0_0_9a38f1cabad48b76b6da22e354150399.jpg
برلين - سبوتنيك. وقال هيبيستريت خلال إفادة صحفية في برلين، ردا على سؤال حول تقليص إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط "التيار الشمالي"، إن المستشار شولتز يشارك تقييم وزير الاقتصاد وشؤون المناخ الألماني، روبرت هابيك، الذي اعتبر أن تقليص إمدادات الغاز "يعود لأسباب سياسية".وسبق وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الظروف الحالية لا توجد أي آمال بإطلاق مشروع "التيار الشمالي 2".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إطلاق "التيار الشمالي - 2": "في ظل الظروف الحالية، بالطبع سيكون من التهور والعبث أن نعلق أي آمال على هذا، نظرا إلى الموقف قصير النظر لشركائنا في هذا المشروع، أولا وقبل كل شيء، موقف ألمانيا".وأضاف: "إن البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة، وتقع في قاع البحر لبعض الوقت في حالة صالحة للعمل. وسيكون هذا هو المشروع الذي ستحتاجه أوروبا، مهما قالت. وبعد ذلك سنرى. الآن لا يوجد أمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/برلين-مشروع-التيار-الشمالي-2-ميت-بحكم-الواقع-بعد-بدء-العمليات-في-أوكرانيا-1062103421.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_189:0:1593:1053_1920x0_80_0_0_a8caef5192f4d8d11fa3d5a27390cb7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار ألمانيا
شولتز يعتقد أن تقليص إمدادات الغاز عبر خط التيار الشمالي "يعود لأسباب سياسية"
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يعتقد أن تقليص إمدادات الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي" يعود لأسباب سياسية.
برلين - سبوتنيك. وقال هيبيستريت خلال إفادة صحفية في برلين، ردا على سؤال حول تقليص إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط "التيار الشمالي"، إن المستشار شولتز يشارك تقييم وزير الاقتصاد وشؤون المناخ الألماني، روبرت هابيك، الذي اعتبر أن تقليص إمدادات الغاز "يعود لأسباب سياسية".
وسبق وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الظروف الحالية
لا توجد أي آمال بإطلاق مشروع "التيار الشمالي 2".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إطلاق "التيار الشمالي - 2": "في ظل الظروف الحالية، بالطبع سيكون من التهور والعبث أن نعلق أي آمال على هذا، نظرا إلى الموقف قصير النظر لشركائنا في هذا المشروع، أولا وقبل كل شيء، موقف ألمانيا".
وأضاف: "إن البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة، وتقع في قاع البحر لبعض الوقت في حالة صالحة للعمل. وسيكون هذا هو المشروع الذي ستحتاجه أوروبا، مهما قالت. وبعد ذلك سنرى. الآن لا يوجد أمل".