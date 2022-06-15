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https://arabic.sputniknews.com/20220615/شي-جين-بينغ-لـبوتين-الصين-مستعدة-لمواصلة-الدعم-المتبادل-مع-روسيا-بشأن-السيادة-والأمن-1063634234.html
شي جين بينغ لـبوتين: الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل مع روسيا بشأن السيادة والأمن
شي جين بينغ لـبوتين: الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل مع روسيا بشأن السيادة والأمن
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة الدعم المتبادل في مسائل السيادة والأمن. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

شي جين بينغ لـبوتين: الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل مع روسيا بشأن السيادة والأمن

10:46 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Aleksey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصور لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح "بولشوي تياتر" (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
 لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Aleksey Druzhinin
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة الدعم المتبادل في مسائل السيادة والأمن.
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