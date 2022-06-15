https://arabic.sputniknews.com/20220615/شي-جين-بينغ-لـبوتين-الصين-مستعدة-لمواصلة-الدعم-المتبادل-مع-روسيا-بشأن-السيادة-والأمن-1063634234.html
شي جين بينغ لـبوتين: الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل مع روسيا بشأن السيادة والأمن
شي جين بينغ لـبوتين: الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل مع روسيا بشأن السيادة والأمن
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة الدعم المتبادل في مسائل السيادة والأمن. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:46+0000
2022-06-15T10:46+0000
2022-06-15T10:46+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا
شي جين بينغ لـبوتين: الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل مع روسيا بشأن السيادة والأمن
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يتبع
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الصين مستعدة جنبا إلى جنب مع روسيا لمواصلة الدعم المتبادل في مسائل السيادة والأمن.