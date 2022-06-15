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شي جين بينغ يشير في محادثة مع بوتين إلى شرعية تصرفات روسيا لحماية مصالحها الوطنية
شي جين بينغ يشير في محادثة مع بوتين إلى شرعية تصرفات روسيا لحماية مصالحها الوطنية
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:54+0000
2022-06-15T13:54+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جرى تبادل مفصل للآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية. وأكد الزعيمان أن العلاقات الروسية الصينية في مستوى عال غير مسبوق وتتحسن باستمرار، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات".وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكدا الاستعداد المتبادل للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف ، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.وأضاف البيان: "وأطلع فلاديمير بوتين نظيره الصيني على تقييماته الأساسية للوضع في أوكرانيا والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة. ومن ناحيته، أشار الرئيس الصيني إلى شرعية الإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية المصالح الوطنية الأساسية في مواجهة التحديات التي تواجه أمنها بفعل قوى خارجية".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/شي-جين-بينغ-لـبوتين-الصين-مستعدة-لمواصلة-الدعم-المتبادل-مع-روسيا-بشأن-السيادة-والأمن-1063634234.html
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روسيا

شي جين بينغ يشير في محادثة مع بوتين إلى شرعية تصرفات روسيا لحماية مصالحها الوطنية

13:54 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك، فيما أشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.
وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جرى تبادل مفصل للآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية. وأكد الزعيمان أن العلاقات الروسية الصينية في مستوى عال غير مسبوق وتتحسن باستمرار، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات".
وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكدا الاستعداد المتبادل للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف ، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.
وأضاف البيان: "وأطلع فلاديمير بوتين نظيره الصيني على تقييماته الأساسية للوضع في أوكرانيا والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة. ومن ناحيته، أشار الرئيس الصيني إلى شرعية الإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية المصالح الوطنية الأساسية في مواجهة التحديات التي تواجه أمنها بفعل قوى خارجية".
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
شي جين بينغ لـبوتين: الصين مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل مع روسيا بشأن السيادة والأمن
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