https://arabic.sputniknews.com/20220615/شي-جين-بينغ-يشير-في-محادثة-مع-بوتين-إلى-شرعية-تصرفات-روسيا-لحماية-مصالحها-الوطنية--1063652430.html
شي جين بينغ يشير في محادثة مع بوتين إلى شرعية تصرفات روسيا لحماية مصالحها الوطنية
شي جين بينغ يشير في محادثة مع بوتين إلى شرعية تصرفات روسيا لحماية مصالحها الوطنية
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:54+0000
2022-06-15T13:54+0000
2022-06-15T13:54+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جرى تبادل مفصل للآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية. وأكد الزعيمان أن العلاقات الروسية الصينية في مستوى عال غير مسبوق وتتحسن باستمرار، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات".وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكدا الاستعداد المتبادل للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف ، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.وأضاف البيان: "وأطلع فلاديمير بوتين نظيره الصيني على تقييماته الأساسية للوضع في أوكرانيا والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة. ومن ناحيته، أشار الرئيس الصيني إلى شرعية الإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية المصالح الوطنية الأساسية في مواجهة التحديات التي تواجه أمنها بفعل قوى خارجية".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/شي-جين-بينغ-لـبوتين-الصين-مستعدة-لمواصلة-الدعم-المتبادل-مع-روسيا-بشأن-السيادة-والأمن-1063634234.html
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روسيا
شي جين بينغ يشير في محادثة مع بوتين إلى شرعية تصرفات روسيا لحماية مصالحها الوطنية
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أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك، فيما أشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.
وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جرى تبادل مفصل للآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية. وأكد الزعيمان أن العلاقات الروسية الصينية في مستوى عال غير مسبوق وتتحسن باستمرار، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات".
وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكدا الاستعداد المتبادل للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف ، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.
وأضاف البيان: "وأطلع فلاديمير بوتين نظيره الصيني على تقييماته الأساسية للوضع في أوكرانيا والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة. ومن ناحيته، أشار الرئيس الصيني إلى شرعية الإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية المصالح الوطنية الأساسية في مواجهة التحديات التي تواجه أمنها بفعل قوى خارجية".