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https://arabic.sputniknews.com/20220615/صحيفة-إسبانيا-تخطط-لإدراج-قضية-المهاجرين-وإمدادات-الكهرباء-في-الاستراتيجية-الجديدة-للناتو--1063618634.html
صحيفة: إسبانيا تخطط لإدراج قضية المهاجرين وإمدادات الكهرباء في الاستراتيجية الجديدة للناتو
صحيفة: إسبانيا تخطط لإدراج قضية المهاجرين وإمدادات الكهرباء في الاستراتيجية الجديدة للناتو
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المركزية في البلاد اقترحت إدراج قضية المهاجرين والكهرباء في الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:34+0000
2022-06-15T07:34+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "موندو" الإسبانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "الطلب الإسباني جاء بناء على اقتراحات، وذلك لحث الناتو على التحرك ضد الابتزاز المتعلق بالهجرة وإمدادات الطاقة".وبحسب الصحيفة، إذا تمت الموافقة على هذا الطلب، فإن التدفقات المستقبلية للمهاجرين إلى إسبانيا ستصبح ضمن اختصاص حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وستعتبر التجاوزات في قضية المهاجرين أو امدادات الطاقة تهديدات لدول الحلف.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، إن "إسبانيا بصفتها مضيفة لقمة الناتو المقبلة ستسعى إلى إدراج التهديدات المختلطة الناشئة إلى الاستراتيجية الجديدة للحلف".
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العالم

صحيفة: إسبانيا تخطط لإدراج قضية المهاجرين وإمدادات الكهرباء في الاستراتيجية الجديدة للناتو

07:34 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidental Press Service Пленарная сессия саммита НАТО в Великобританииقمة "الناتو" في لند، 4 ديسمبر 2019
Пленарная сессия саммита НАТО в Великобританииقمة الناتو في لند، 4 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidental Press Service
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كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المركزية في البلاد اقترحت إدراج قضية المهاجرين والكهرباء في الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت صحيفة "موندو" الإسبانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "الطلب الإسباني جاء بناء على اقتراحات، وذلك لحث الناتو على التحرك ضد الابتزاز المتعلق بالهجرة وإمدادات الطاقة".
وبحسب الصحيفة، إذا تمت الموافقة على هذا الطلب، فإن التدفقات المستقبلية للمهاجرين إلى إسبانيا ستصبح ضمن اختصاص حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وستعتبر التجاوزات في قضية المهاجرين أو امدادات الطاقة تهديدات لدول الحلف.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، إن "إسبانيا بصفتها مضيفة لقمة الناتو المقبلة ستسعى إلى إدراج التهديدات المختلطة الناشئة إلى الاستراتيجية الجديدة للحلف".
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