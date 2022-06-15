https://arabic.sputniknews.com/20220615/صيف-ساخن-ينتظر-الحكومة-الجديدة-في-العراق-بعد-رحيل-التيار-الصدري-عن-البرلمان-1063668900.html

"صيف ساخن" ينتظر الحكومة الجديدة في العراق بعد رحيل التيار الصدري عن البرلمان

"صيف ساخن" ينتظر الحكومة الجديدة في العراق بعد رحيل التيار الصدري عن البرلمان

مرحلة جديدة من الصراع السياسي غير المباشر تنتظر العراق بعد أن وضع مقتدى الصدر منافسه السياسي "الإطار التنسيقي" في مأزق بأن ترك لهم البرلمان ليواجههم من مقعد... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T17:36+0000

2022-06-15T17:36+0000

2022-06-15T17:36+0000

أخبار العراق اليوم

تقارير سبوتنيك

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ماذا ينتظر الإطار التنسيقي إذا أقدم على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟بداية يقول عضو الميثاق الوطني للتغيير في العراق: "لن ينجح الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة، وخطوة الصدر أراد من خلالها استمرار حكومة الكاظمي أو أن يقبل الجميع بتجديد الولاية الثانية للكاظمي".حكومة الكاظميوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التيار الصدري وقبل تقديم الاستقالة الجماعية من البرلمان والتي كانت محددة سلفا، أصر على تمرير قانون الأمن الغذائي وهو إنقاذ لحكومة الكاظمي من حيث إيجاد ميزانية مالية لها لديمومة استمرارها، إذا ما تم إعلان إعادة الانتخابات أو حل البرلمان.وتابع النايل: "بالتأكيد حكومة الكاظمي تحت تصرف الصدر وهو المسير الحقيقي لها والداعم الأبرز في حمايتها، ولا سيما من المليشيات الولائية".صيف ساخنوأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن: "الصدر يعلم تماما أن صيف 2022 سيكون ساخنا وسينفجر الشارع في تظاهرات كبيرة، حتى وإن شكل الصدر الحكومة لذلك أراد أن لا يواجه الشارع، إنما يركب موجة التظاهرات ليحقق فيها ما يريد أو يساهم في إخمادها، لأن العراقيين الآن مصرين على تغيير شكل النظام السياسي الحالي، الذي أسسه بول بريمر تحت سلطة الاحتلال الأمريكي، والمبني على المحاصصة الطائفية السياسية ووصل إلى هذا الانسداد السياسي الكبير، ولا يمكن أن يكون هناك أملا في أن تتشكل حكومة أغلبية انتخابية حتى وإن جرى إعادة الانتخابات".ولفت النايل إلى أن: "الصدر الآن يمتلك ميزانية مالية، لأنه لا يزال يسيطر على الكابينة الوزارية في حكومة الكاظمي الحالية، وبالتالي نجح في تمرير قانون الأمن الغذائي وسيجعل الإطار التنسيقي يفشل في قادم الأيام أكثر على جميع المستويات".مشهد معقدمن جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن المشهد السياسي العراقي بلغ مبلغا من التعقيد ربما لم تشهده الساحة السياسية من قبل، وهذا الانسداد وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة أو ما يمكن أن نسميه "تكسير العظام" بين الفرقاء السياسيين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة الحالية بعد استقالة التيار الصدري من البرلمان، قد لا تكمن في قدرة الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة، فربما يستطيع الإطار تشكيل الحكومة الجديدة من خلال استقطاب عدد من الأحزاب أو التحالفات الأخرى".تداعيات خطيرةورأى الحسيني أن الشق الآخر من المشكلة، يتمثل في انعكاسات ما بعد تشكيل الحكومة، فالإطار هنا سيكون أمام خصم ومنافس سياسي قوي وعنيد متمثل في التيار الصدري، والقرار الذي اتخذه التيار الصدري باستقالة جميع نوابه ليس قرارا سهلا، هذا القرار له تداعيات كبيرة وخطيرة وثمنه باهظ، ولا يمكن أن يتنازل التيار الصدري عن استحقاقه الانتخابي في مقابل أن يقدم هدية لخصمه السياسي كي يشكل الحكومة، لذا إن تم تشكيل الحكومة ستكون هناك معارضة قوية وأحداث ورقابة شديدة من قبل جمهور هذا التيار.وأشار المحلل السياسي إلى أن الإطار أمام مأزق حقيقي وقوى وبالتالي قد لا يكون هناك استقرار وبالتالي ستكون فترة الحكومة الجديدة قليلة ولا تحقق أي تقدم للبلد، والوضع ليس سهلا كما يتصور البعض.أعلن الإطار التنسيقي في العراق، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء اجتماع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة "بابليون" أنه تمت مناقشة استكمال الاستحقاقات الدستورية.وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، بحث الإطار التنسيقي استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية.ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية المشاركة في الحوارات لتشكيل حكومة قوية تقدم كافة الخدمات وتحافظ على الأداء وتحقق تطلعات العراقيين.كان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد أعلن الاثنين الماضي، أن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن، قائلا: "إن حل البرلمان والانتخابات المبكرة هو خيار دستوري، وإن الانتخابات السابقة كانت مبكرة و"جرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار".وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أن هناك جهودا لتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب.وفيما يتعلق باستقالة نواب الكتلة الصدرية، قال الحلبوسي إنه سيكون لها تأثير سياسي خاصة وأنها كانت قد حققت أعلى نتائج، مؤكدا أن "وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم".ويشغل التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر (يضم إلى جانب التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني) والذي تم إعلانه عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، 175 مقعدا في البرلمان (من أصل 329)، غير أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بعدما لجأت قوى "الإطار" إلى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

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