https://arabic.sputniknews.com/20220615/عار-تاريخي-على-لندن-إيران-تعلق-على-ترحیل-اللاجئين-من-بریطانیا-إلى-رواندا-1063628782.html

"عار تاريخي على لندن"... إيران تعلق على ترحیل اللاجئين من بریطانیا إلى رواندا

"عار تاريخي على لندن"... إيران تعلق على ترحیل اللاجئين من بریطانیا إلى رواندا

علقت وزارة الخارجیة الإيرانية على قرار بريطانيا ترحیل اللاجئين من أراضيها إلى رواندا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T09:05+0000

2022-06-15T09:05+0000

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وحسب وكالة "إسنا"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطیب زاده، إن ما یحدث هو عار تاریخي على لندن.وأضاف أن "الترحیل القسري لطالبي اللجوء ونقلهم إلى دول ثالثة، والصمت القاتل هذه الأیام للدول التي تدعی حقوق الإنسان والمؤسسات الدولیة المسؤولة، هو مصدر عار وانتهاك واضح لحقوق اللاجئین".وعن وجود مواطنين إيرانيين بين هؤلاء اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم، أوضح زاده، أنهم يتعرضون لعملية خداع من وسائل إعلام معادیة ناطقة باللغة الفارسیة ومقرها لندن، تقدم صورة غیر واقعیة عن العیش فی أوروبا، وتوفر الأرضیة لمغادرة خطیرة ومحفوفة بالمخاطر لبعض المواطنین الإیرانیین.وأشار إلى أنه رغم اضطهاد هؤلاء القلة لأنفسهم ووطنهم، فإن الحكومة الإیرانیة تؤکد فی إطار واجباتها على ضرورة احترام حقوق هؤلاء الأشخاص بموجب اتفاقیة عام 1951 والبروتوکول ذي الصلة. وتابع: "إرسالهم إلى دول ثالثة إجراء خطیر سیقضي على ما تبقى من نظام حمایة اللاجئین الدولي".وكان القضاء البريطاني قد أيد، الشهر الماضي، خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الخطوة سابقة كارثية.وسبق أن حذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وزارة الداخلية البريطانية من عدم قانونية خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.وفي 15 نيسان/أبريل 2022، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاق يتيح لبلاده إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش إلى رواندا.وبموجب الخطة التجريبية التي ستكلف بريطانيا 120 مليون جنيه إسترليني، سيتم نقل الأشخاص الذين دخلوا أراضيها بصورة غير شرعية إلى رواندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/بريطانيا-تستعد-لإرسال-طالبي-اللجوء-إلى-رواندا-1063593087.html

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