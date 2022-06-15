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https://arabic.sputniknews.com/20220615/غازبروم-نفت-تنشئ-تقنية-للتنقيب-الصناعي-عن-النفط--1063650198.html
"غازبروم نفت" تنشئ تقنية للتنقيب الصناعي عن النفط
"غازبروم نفت" تنشئ تقنية للتنقيب الصناعي عن النفط
قامت شركة "غازبروم نفت"، بالتعاون مع جامعة "تومسك بوليتكنيك"، بإنشاء واختبار أول نموذج أولي في الصناعة لتكنولوجيا صناعية للتنقيب عن النفط. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:22+0000
2022-06-15T13:22+0000
روسيا
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يقول التقرير: "كجزء من مشروع حقب الحياة القديمة، أنشأت شركة غازبروم نفت، جنبا إلى جنب مع جامعة تومسك للفنون التطبيقية وبدعم من إدارة منطقة تومسك، أول نموذج أولي للتكنولوجيا الصناعية في الصناعة للتنقيب عن النفط".وأكد التقرير أن النهج المتكامل يشمل التحليل الأساسي وبيانات الحفر ومجموعة معقدة من الدراسات الجيوفيزيائية.بمساعدة الخوارزميات الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، تمت دراسة خصائص ضخمة من المعلومات الجيولوجية على المواقع في منطقة تومسك على مدى العقود الماضية، ما جعل من الممكن تحديد أنماط بنية طبقات ما قبل العصر الجوراسي، وتطوير خوارزميات للتنبؤ بمحتواها النفطي وطرق فعالة للعثور على الاحتياطيات.يضاف إلى ذلك أنه في المستقبل، ستفتح الشركة أول حقل اختبار تكنولوجي في روسيا لاختبار طرق جديدة للتنقيب عن النفط استخراجه.كما سيتم إنشاء مختبرات للأبحاث المتخصصة والتطورات التطبيقية، وسيستمر تنفيذ المشاريع التعليمية والعلمية والتقنية في مجال الاحتياطيات التي يصعب استردادها.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/غازبروم-نفت-تقدم-نافذة-تطل-على-القطب-الشمالي-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي--1063576815.html
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روسيا

"غازبروم نفت" تنشئ تقنية للتنقيب الصناعي عن النفط

13:22 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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قامت شركة "غازبروم نفت"، بالتعاون مع جامعة "تومسك بوليتكنيك"، بإنشاء واختبار أول نموذج أولي في الصناعة لتكنولوجيا صناعية للتنقيب عن النفط.
يقول التقرير: "كجزء من مشروع حقب الحياة القديمة، أنشأت شركة غازبروم نفت، جنبا إلى جنب مع جامعة تومسك للفنون التطبيقية وبدعم من إدارة منطقة تومسك، أول نموذج أولي للتكنولوجيا الصناعية في الصناعة للتنقيب عن النفط".
وأكد التقرير أن النهج المتكامل يشمل التحليل الأساسي وبيانات الحفر ومجموعة معقدة من الدراسات الجيوفيزيائية.
بمساعدة الخوارزميات الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، تمت دراسة خصائص ضخمة من المعلومات الجيولوجية على المواقع في منطقة تومسك على مدى العقود الماضية، ما جعل من الممكن تحديد أنماط بنية طبقات ما قبل العصر الجوراسي، وتطوير خوارزميات للتنبؤ بمحتواها النفطي وطرق فعالة للعثور على الاحتياطيات.
يضاف إلى ذلك أنه في المستقبل، ستفتح الشركة أول حقل اختبار تكنولوجي في روسيا لاختبار طرق جديدة للتنقيب عن النفط استخراجه.
كما سيتم إنشاء مختبرات للأبحاث المتخصصة والتطورات التطبيقية، وسيستمر تنفيذ المشاريع التعليمية والعلمية والتقنية في مجال الاحتياطيات التي يصعب استردادها.
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