https://arabic.sputniknews.com/20220615/فولودين-المسؤولون-عن-إطلاق-النار-على-المدنيين-يستحقون-الإعدام-1063621629.html
فولودين: المسؤولون عن إطلاق النار على المدنيين يستحقون الإعدام
فولودين: المسؤولون عن إطلاق النار على المدنيين يستحقون الإعدام
أعلن رئيس مجلس الدوما، النائب فياتشيسلاف فولودين، أن من يصدر الأوامر بإطلاق النار على المدنيين ومن ينفذها يستحق عقوبة الإعدام. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:11+0000
2022-06-15T08:11+0000
2022-06-15T08:11+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات فولودين عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" وقال فيها: "إن وفدا من مجلس النواب قام الأسبوع الماضى بزيارة رسمية إلى المناطق المحررة حيث تمت مناقشة قضايا تنسيق تشريعات القانون".وتابع فولودين قائلا: "سيكون من الصواب الاحتفاظ بالتشريعات المتعلقة بالإعدام لتصبح عبرة لجميع الإرهابيين".وأوضح فولودين أنه "كل يوم نرى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام كييف النازي الجديد، حيث قصف المناطق السكنية والمستشفيات وروضات الأطفال والمدارس، وحيث يموت كبار السن والنساء والأطفال. ومن يعطي الأوامر بإطلاق النار على المدنيين ومن ينفذها يجب أن يفهموا أنهم يرتكبون جريمة والمسؤولية عنها ستكون قاسية وعقوبة الإعدام هي العقوبة التي يستحقها هؤلاء الفاشيون".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
فولودين: المسؤولون عن إطلاق النار على المدنيين يستحقون الإعدام
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أعلن رئيس مجلس الدوما، النائب فياتشيسلاف فولودين، أن من يصدر الأوامر بإطلاق النار على المدنيين ومن ينفذها يستحق عقوبة الإعدام.
وجاءت تصريحات فولودين عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" وقال فيها:
"إن وفدا من مجلس النواب قام الأسبوع الماضى بزيارة رسمية إلى المناطق المحررة حيث تمت مناقشة قضايا تنسيق تشريعات القانون".
وتابع فولودين قائلا: "سيكون من الصواب الاحتفاظ بالتشريعات المتعلقة بالإعدام لتصبح عبرة لجميع الإرهابيين".
وأوضح فولودين أنه "كل يوم نرى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام كييف النازي الجديد، حيث قصف المناطق السكنية والمستشفيات وروضات الأطفال والمدارس، وحيث يموت كبار السن والنساء والأطفال. ومن يعطي الأوامر بإطلاق النار على المدنيين ومن ينفذها يجب أن يفهموا أنهم يرتكبون جريمة والمسؤولية عنها ستكون قاسية وعقوبة الإعدام هي العقوبة التي يستحقها هؤلاء الفاشيون".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.