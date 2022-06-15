https://arabic.sputniknews.com/20220615/قائد-التيار-الصدري-العراقي-يبلغ-نواب-كتلته-بالانسحاب-من-العملية-السياسية--1063674641.html
قائد التيار الصدري العراقي يبلغ نواب كتلته بالانسحاب من العملية السياسية
قائد التيار الصدري العراقي يبلغ نواب كتلته بالانسحاب من العملية السياسية
أبلغ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب كتلته البرلمانية، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية حتى لا يشترك مع الفاسدين، بأي صورة من الصور، موضحا أنه لن... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:45+0000
2022-06-15T19:45+0000
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العراق
الصدر
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، "واع" اليوم الأربعاء، أن مقتدى الصدر أبلغ نواب الكتلة الصدرية، "قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصورة".وتابع للنواب: "إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة، لن أشترك فيها"، داعيا النواب بالاستمرار في التواصل مع الشعب.ويوم الأحد، وجه زعيم التيار الصدري، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الصدر-لنواب-كتلته-لا-تراجع-عن-الاستقالة-من-البرلمان-1063673420.html
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العالم العربي, العراق, الصدر
قائد التيار الصدري العراقي يبلغ نواب كتلته بالانسحاب من العملية السياسية
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أبلغ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب كتلته البرلمانية، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية حتى لا يشترك مع الفاسدين، بأي صورة من الصور، موضحا أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة إذا شارك فيها فاسدون، بحسب وصفه.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، "واع"
اليوم الأربعاء، أن مقتدى الصدر أبلغ نواب الكتلة الصدرية، "قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصورة".
وتابع للنواب: "إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة، لن أشترك فيها"، داعيا النواب بالاستمرار في التواصل مع الشعب.
ويوم الأحد، وجه زعيم التيار الصدري
، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.