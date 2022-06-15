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https://arabic.sputniknews.com/20220615/قائد-القوة-البرية-الإيرانية-حطمنا-مرارا-الهيمنة-الأمريكية-في-المنطقة-1063672751.html
قائد القوة البرية الإيرانية: حطمنا مرارا الهيمنة الأمريكية في المنطقة
قائد القوة البرية الإيرانية: حطمنا مرارا الهيمنة الأمريكية في المنطقة
قال العميد كيومرث حيدري، قائد القوة البرية للجيش الإيراني اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده بلغ، اليوم، مستوى من الاقتدار والقوة حطم من خلالها مرارا الهيمنة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:45+0000
2022-06-15T18:47+0000
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات العميد حيدري جاءت في اجتماع لدائرة التوجيه العقائدي في بلاده، مؤكدا خلاله أنه "في الجيش الإسلامي يجب ظهور القائد في ثلاثة أدوار، الأول هو دور القائد العسكري الذي يجب أن يقيل ويأمر بالحرب ويكون له خطة عسكرية".أما عن الدور الثاني للقائد فهو دور الأب مع مرؤوسيه، فيما يكمن "الدور الثالث للقائد في دور القيادة، وعليه أن يحسب حسابا لدنيا وآخرة موظفيه" بحسب العميد كيومرث حيدري.وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، أن "اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى أثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات".وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "العقوبات تفرض علينا منذ سنوات لكننا مصممون على تحويلها إلى فرصة"، منوها إلى أن "الشعب الإيراني استغل الحظر كفرصة لازدهار البلاد".وأضاف: "عندما يعلن متحدث البيت الأبيض أن سياسة الضغوط القصوى فشلت أمام ايران فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني"، متابعا: "المقاومة والصمود تجبر العدو على التراجع".وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء الماضي، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، محذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018. وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيسي-اعتراف-أمريكا-بفشل-سياسة-الضغوط-القصوى-يثبت-نجاح-إيران-أمام-سياسة-العقوبات-1063422192.html
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أخبار العالم الآن, إيران, الجيش الإيراني

قائد القوة البرية الإيرانية: حطمنا مرارا الهيمنة الأمريكية في المنطقة

18:45 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 18:47 GMT 15.06.2022)
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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قال العميد كيومرث حيدري، قائد القوة البرية للجيش الإيراني اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده بلغ، اليوم، مستوى من الاقتدار والقوة حطم من خلالها مرارا الهيمنة الأمريكية بالمنطقة.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات العميد حيدري جاءت في اجتماع لدائرة التوجيه العقائدي في بلاده، مؤكدا خلاله أنه "في الجيش الإسلامي يجب ظهور القائد في ثلاثة أدوار، الأول هو دور القائد العسكري الذي يجب أن يقيل ويأمر بالحرب ويكون له خطة عسكرية".
أما عن الدور الثاني للقائد فهو دور الأب مع مرؤوسيه، فيما يكمن "الدور الثالث للقائد في دور القيادة، وعليه أن يحسب حسابا لدنيا وآخرة موظفيه" بحسب العميد كيومرث حيدري.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
رئيسي: اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى يثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات
11 يونيو, 09:40 GMT
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، أن "اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى أثبت نجاح إيران أمام سياسة العقوبات".
وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن "العقوبات تفرض علينا منذ سنوات لكننا مصممون على تحويلها إلى فرصة"، منوها إلى أن "الشعب الإيراني استغل الحظر كفرصة لازدهار البلاد".
وأضاف: "عندما يعلن متحدث البيت الأبيض أن سياسة الضغوط القصوى فشلت أمام ايران فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني"، متابعا: "المقاومة والصمود تجبر العدو على التراجع".
وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء الماضي، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، محذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018. وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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