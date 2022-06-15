https://arabic.sputniknews.com/20220615/قديروف-بوتين-بصحة-جيدة-ويزاول-أعماله-بنشاط-1063644035.html
قديروف: بوتين بصحة جيدة ويزاول أعماله بنشاط
قديروف: بوتين بصحة جيدة ويزاول أعماله بنشاط
كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي يتمتع بصحة جيدة وهو يزاول أعماله بنشاط وحيوية عكس ما يروج له الإعلام الغربي. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:11+0000
2022-06-15T12:11+0000
2022-06-15T12:11+0000
روسيا
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وقال قديروف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" إنه "أجرى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا وكان يتمتع بصوت مرح للغاية وهو نشيط كعادته ويزاول أعمله".وتابع قديروف قائلا: "بالرغم من كل ما يروج له الإعلام الغربي عن صحة الرئيس الروسي".وأضاف قائلا: "أنصح تلك الدول بالأصالة عن نفسي، فمن الأفضل أن تغلق أفواهها، سيكون محرجًا جدًا وغير مريح أن يعتذروا بعد ذلك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قديروف: بوتين بصحة جيدة ويزاول أعماله بنشاط
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كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي يتمتع بصحة جيدة وهو يزاول أعماله بنشاط وحيوية عكس ما يروج له الإعلام الغربي.
وقال قديروف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" إنه "أجرى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا وكان يتمتع بصوت مرح للغاية وهو نشيط كعادته ويزاول أعمله".
وتابع قديروف قائلا: "بالرغم من كل ما يروج له الإعلام الغربي عن صحة
الرئيس الروسي".
وأضاف قائلا: "أنصح تلك الدول بالأصالة عن نفسي، فمن الأفضل أن تغلق أفواهها، سيكون محرجًا جدًا وغير مريح أن يعتذروا بعد ذلك".