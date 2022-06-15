https://arabic.sputniknews.com/20220615/قناة-إسرائيلية-استمرار-تحذير-السفر-إلى-تركيا-حتى-اعتقال-الخلية-الإيرانية-1063673151.html
قناة إسرائيلية: استمرار تحذير السفر إلى تركيا حتى اعتقال "الخلية الإيرانية"
قناة إسرائيلية: استمرار تحذير السفر إلى تركيا حتى اعتقال "الخلية الإيرانية"
قالت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الأربعاء، إن التحذير المشدد من السفر إلى تركيا سيتواصل حتى القبض على "الخلية الإيرانية". 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:50+0000
2022-06-15T18:50+0000
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إسرائيل
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أخبار تركيا اليوم
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وأضافت قناة "كان" نقلا عن مصادر سياسية وأمنية لم تسمها، أنه "من المتوقع أن يظل تحذير السفر المشدد إلى تركيا ساري المفعول حتى القبض على الخلية الإيرانية".وتابعت: "خلال هذه الساعات، تقوم القوات الأمنية بعمل مكثف ميداني لإحباط هجوم مستقبلي".وفي وقت سابق من مساء اليوم، هاتف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو وشكره على تعاون بلاده "في الحفاظ على حياة الإسرائيليين"، المتواجدين في تركيا.وقبل ذلك بساعات قال لابيد إن هناك تحذيرات شديدة للغاية من السفر إلى تركيا ولم يتم نشر كل شيء حول هذا الموضوع، وأنه من واجب إسرائيل تحذير مواطنيها.وأضاف في إفادة صحفية: "ندرك أن هناك تداعيات على نشر تحذير من المستوى الرابع (أعلى مستوى)، ولم نتعامل مع الأمر باستخفاف".وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية التركية، أن "تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة"، مؤكدة أنها "بلد آمن وأنها تواصل كفاحها ضد المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج دون التمييز بينها".وأمس الأول (الإثنين) قررت إسرائيل، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/لابيد-لنظيره-التركي-شكرا-لجهودكم-في-الحفاظ-على-أرواح-الإسرائيليين-1063656096.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
قناة إسرائيلية: استمرار تحذير السفر إلى تركيا حتى اعتقال "الخلية الإيرانية"
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قالت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الأربعاء، إن التحذير المشدد من السفر إلى تركيا سيتواصل حتى القبض على "الخلية الإيرانية".
وأضافت قناة "كان
" نقلا عن مصادر سياسية وأمنية لم تسمها، أنه "من المتوقع أن يظل تحذير السفر المشدد إلى تركيا ساري المفعول حتى القبض على الخلية الإيرانية".
وتابعت: "خلال هذه الساعات، تقوم القوات الأمنية بعمل مكثف ميداني لإحباط هجوم مستقبلي".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، هاتف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو وشكره على تعاون بلاده "في الحفاظ على حياة الإسرائيليين"، المتواجدين في تركيا.
وقبل ذلك بساعات قال لابيد إن هناك تحذيرات شديدة للغاية من السفر إلى تركيا ولم يتم نشر كل شيء حول هذا الموضوع، وأنه من واجب إسرائيل تحذير مواطنيها.
وأضاف في إفادة صحفية: "ندرك أن هناك تداعيات على نشر تحذير من المستوى الرابع (أعلى مستوى)، ولم نتعامل مع الأمر باستخفاف".
وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية التركية
، أن "تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة"، مؤكدة أنها "بلد آمن وأنها تواصل كفاحها ضد المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج دون التمييز بينها".
وأمس الأول (الإثنين) قررت إسرائيل، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.
ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.