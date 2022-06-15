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https://arabic.sputniknews.com/20220615/قوات-لوغانسك-الإخلاء-من-مصنع-أزوت-أصبح-مستحيلا-الآن-بسبب-قصف-القوات-الأوكرانية-1063629834.html
قوات لوغانسك: الإخلاء من مصنع أزوت أصبح مستحيلا الآن بسبب القصف الأوكراني
قوات لوغانسك: الإخلاء من مصنع أزوت أصبح مستحيلا الآن بسبب القصف الأوكراني
قال أندريه ماروتشكو، ضابط القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، اليوم الأربعاء على قناة "روسيا -1" التلفزيونية، إن إجلاء المدنيين من مصنع أزوت في سيفيرودونيتسك... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T09:31+0000
2022-06-15T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "بعد الساعة 11:00، فتحت القوات الأوكرانية النار وقذائف الهاون على سيفيرودونيتسك. الإخلاء الآن أمر مستحيل".وأشار إلى أن قوات لوغانسك لم تفقد الأمل في إمكانية إنشاء ممر آمن للمدنيين من مصنع أزوت سوف، مؤكدا أن القوات المحلية تعمل على ذلك، ولكن الآن القوات الأوكرانية تطلق النار.وفي وقت سابق قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، إن المسلحين الأوكرانيين يحاولون تعطيل الإخلاء من مصنع أزوت بالقرب من سيفيرودونيتسك، وبدؤوا إطلاق النار تجاه المصنع.وتابع: "في أزوت، يحاول المسلحون تعطيل الإخلاء من أراضي المصنع، بدؤوا يطلقون النار وقذائف الهاون في المكان".وقال ألكسندر نيكيشين، رئيس خدمة الحامية في فيلق الجيش الثاني، إن المدنيين في أزوت ليسوا على علم بوجود الممر الإنساني.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/داخلية-لوغانسك-المرتزقة-الأجانب-يمثلون-نحو-ربع-الجنود-الموجودين-في-مصنع-آزوت-1063578506.html
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قوات لوغانسك: الإخلاء من مصنع أزوت أصبح مستحيلا الآن بسبب القصف الأوكراني

09:31 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال أندريه ماروتشكو، ضابط القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، اليوم الأربعاء على قناة "روسيا -1" التلفزيونية، إن إجلاء المدنيين من مصنع أزوت في سيفيرودونيتسك مستحيل حاليا بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف: "بعد الساعة 11:00، فتحت القوات الأوكرانية النار وقذائف الهاون على سيفيرودونيتسك. الإخلاء الآن أمر مستحيل".
وأشار إلى أن قوات لوغانسك لم تفقد الأمل في إمكانية إنشاء ممر آمن للمدنيين من مصنع أزوت سوف، مؤكدا أن القوات المحلية تعمل على ذلك، ولكن الآن القوات الأوكرانية تطلق النار.
وفي وقت سابق قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، إن المسلحين الأوكرانيين يحاولون تعطيل الإخلاء من مصنع أزوت بالقرب من سيفيرودونيتسك، وبدؤوا إطلاق النار تجاه المصنع.
وتابع: "في أزوت، يحاول المسلحون تعطيل الإخلاء من أراضي المصنع، بدؤوا يطلقون النار وقذائف الهاون في المكان".
وقال ألكسندر نيكيشين، رئيس خدمة الحامية في فيلق الجيش الثاني، إن المدنيين في أزوت ليسوا على علم بوجود الممر الإنساني.
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