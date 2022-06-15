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https://arabic.sputniknews.com/20220615/قيادي-بارز-في-الحرس-الثوري-إسرائيل-تلقت-ضربات-إيرانية-قبل-وبعد-اغتيال-خدائي-لكننا-لم-نعلن-عنها-1063632648.html
قيادي بارز في الحرس الثوري: إسرائيل تلقت ضربات إيرانية قبل وبعد اغتيال خدائي لكننا لم نعلن عنها
قيادي بارز في الحرس الثوري: إسرائيل تلقت ضربات إيرانية قبل وبعد اغتيال خدائي لكننا لم نعلن عنها
أكد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة وداخل... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:14+0000
2022-06-15T10:16+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال جعفري، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "قادة كيان العدو يدركون جيدا الضربات التي تلقوها من إيران في مختلف دول المنطقة وداخل كيانهم"، مضيفا أن "ضربات الجمهورية الإسلامية للكيان المحتل تضاعفت ومستمرة ولا يمكنها الإفصاح عن جزئيات الكثير منها وهي تحافظ على سريتها".وتابع اللواء جعفري أن "الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة نفذت ضربات عديدة ضد الكيان المحتل قبل وبعد عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الشهيد صياد خدائي".وأردف بالقول إن "إسرائيل تدرك جيدا أن أي عمل تقوم به ضدنا سيقابل بتلقيها ردا"، مستطردا أنها "تسعى لنسب حوادث لنفسها وتستغل ذلك نفسيا وإعلاميا".وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يدعو-إلى-تشكيل-قوة-إقليمية-بقيادة-أمريكا-وبعض-الدول-العربية-لمواجهة-إيران-1063574364.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

قيادي بارز في الحرس الثوري: إسرائيل تلقت ضربات إيرانية قبل وبعد اغتيال خدائي لكننا لم نعلن عنها

10:14 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 15.06.2022)
© AFP 2022 / ATTA KENAREمحمد علي جعفري
محمد علي جعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة وداخل الأراضي المحتلة تضاعفت وستستمر".
وقال جعفري، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "قادة كيان العدو يدركون جيدا الضربات التي تلقوها من إيران في مختلف دول المنطقة وداخل كيانهم"، مضيفا أن "ضربات الجمهورية الإسلامية للكيان المحتل تضاعفت ومستمرة ولا يمكنها الإفصاح عن جزئيات الكثير منها وهي تحافظ على سريتها".
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكا وبعض الدول العربية لمواجهة إيران
أمس, 11:49 GMT
وتابع اللواء جعفري أن "الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة نفذت ضربات عديدة ضد الكيان المحتل قبل وبعد عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الشهيد صياد خدائي".
وأردف بالقول إن "إسرائيل تدرك جيدا أن أي عمل تقوم به ضدنا سيقابل بتلقيها ردا"، مستطردا أنها "تسعى لنسب حوادث لنفسها وتستغل ذلك نفسيا وإعلاميا".
وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.
وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
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